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▲這款南瓜裝的烏薩奇玩偶，是在2021年9月份時推出，三個小可愛分別化身南瓜烏薩奇、骷髏小八、小惡魔吉伊，模樣超級可愛。（圖／@chiikawa_market）

▲今年8月份台灣的藏壽司與「吉伊卡哇」（chiikawa）合作，結果人潮爆多，還提早結束活動。（圖／藏壽司提供）

近年迅速爆紅的日本動漫IP《吉伊卡哇》（chiikawa），憑藉可愛的模樣在全球擄獲一大票粉絲，周邊商品更是搶翻天。近期就有粉絲發現，一款在2021年推出的吉伊卡哇絕版玩偶，開啟競標後竟然有人開出最高1萬8千元要帶烏薩奇回家，完整競標過程也震撼大批粉絲：「根本台吉電！」近期在社群平台Threads上分享，近期在吉伊卡哇臉書社團中，圍繞著一個「初代萬聖節南瓜裝」的烏薩奇玩偶展開競標，賣家起標價為新台幣5千元，沒想到才剛開始競標2分鐘，就已經有人出價到1萬，又過了不到10分鐘，這支玩偶的價格已經超過1萬8千元新台幣。這樣驚人的競標過程，也讓原PO忍不住驚嘆「這根本台積電吧」，也有許多粉絲驚呼「不要買台積電了，買吉伊卡哇玩偶吧」、「根本是台吉電」，同時也有人好奇，為何這樣一隻玩偶，竟能炒出破萬台幣的價格。事實上，這款南瓜裝的烏薩奇玩偶，是在2021年9月份時推出，，模樣超級萌，玩偶的原價則是1540日幣（約新台幣335元）。不過在當年，吉伊卡哇還沒有現在這麼紅，再加上這款玩偶已經是絕版了，二手市場上的數量相當稀少，可說是想買也買不到，更有Dcard網友發現，過去在日本拍賣網站上，南瓜裝的烏薩奇玩偶也曾拍賣出7萬2日幣（約新台幣1萬5623元）。吉伊卡哇的強大魅力真的具現化！今年8月份台灣的藏壽司與《吉伊卡哇》合作，推出18款超萌扭蛋，沒想到活動推出後立刻引爆粉絲瘋狂，平日中午的藏壽司都還要排隊候位，而且後續還在9月2日宣布提早20天結束活動，也讓吉伊卡哇驚人的吸金能力再次得到驗證。