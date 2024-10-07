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中國「十一」連假即將結束，由於今年中國消費降級、經濟急遽下滑，許多實體店面商家期待的「黃金週商機」並未成功帶動消費，旅遊業者也苦嘆遭遇歷史性的困境，有當地業者就稱儘管房價並沒有任何調漲，但訂房率僅達去年的60%至65%，約為2019疫情前的一半。根據《南華早報》、《大紀元》報導，今年「十一長假」期間中國的旅遊業者和實體店鋪商家並沒有迎來消費旺季，儘管官方數據顯示「十一」黃金週期間有約19.4億人次跨區流動，但實際上的消費疲軟令不少業者大失所望，一間海南三亞的旅行社業者就表示，就算黃金週期間多數飯店並未漲價，但訂房率只有去年同期的60%至65%，遠不及疫情前的水準，她形容「這是有史以來最慘的黃金週」。就連鎖定高端客戶的旅行社也面臨慘澹業績，一間旅遊集團的營運長就稱，今年黃金週的業績比淡季還慘淡，甚至比疫情期間的最低谷還要糟糕，不少中國業者發現，儘管官方統計數據顯示旅遊熱潮，但實際情況卻是消費降級和經濟不安抑制了消費者的支出意願。另一方面，中國餐飲業者也稱今年的生意都特別困難，消費人群顯著減少，許多店鋪甚至不得不關門，有在工業區經營餐廳的業者稱今年外出消費的人比往年少了許多，「十一」長假期間店裡的營業額僅達到幾百元人民幣，還有店主稱因為開店每天都在虧損，不僅沒有收入，還要倒貼支出。