我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》從9月開播後，就頻頻霸佔排行榜，甚至各大社群都在洗版討論，爆紅程度可想而知，該節目以「白湯匙」主廚對決「黑湯匙」廚師為一大亮點，其中被分配在「白湯匙」的米其林一星主廚金度潤，一出場就讓觀眾留下了深刻印象，總是以招牌長髮，加上瞇瞇眼表情的他，讓不少網友直呼他撞臉經典卡通人物「賤兔」，甚至還做成哏圖，讓全網笑翻。事實上，《黑白大廚》在首集介紹賽制的環節時，就有掃到金度潤短短幾秒，沒想到就引發台灣觀眾們討論，其中還有網友發現他的長髮造型激似歌手亂彈阿翔，而南韓的網友則是相當疑惑，表示為何金度潤永遠都處於「慵懶狀態」，而他瞇瞇眼的表情更是被網友指出根本撞臉經典卡通人物「賤兔」，更做出對比的哏圖，在網路上瘋傳。而金度潤在被掀起討論後，幾乎每集出場都有觀眾針對他的表情給出評價：「亂彈阿翔，不要鬧了快下來」、「第5集的金度潤主廚也太可愛了吧！我還特地暫停看他眼睛有沒有張開」、「真的很想看到金度潤主廚的眼睛，再二刷第5集一次」、「我也在看他是閉眼，還是張眼」、「一直在電視前大叫 眼睛請張開」、「做料理眼睛要張大一點啊」、「我因為他才開始追黑白大廚！」紛紛直呼有金度潤的鏡頭就想看他眼睛。其實看似「慵懶」、與世無爭的金度潤來頭不小，不僅在米其林一星韓式餐廳「YOON首爾」擔任經營者兼主廚，更是「Myeoul」的主廚，在第2輪1：1的黑白賽中，更嗅出自己拿手的石斑魚乾，應戰黑湯匙隊的「小菜廚師」，節目中鏡頭還帶到了金度潤在「YOON首爾」的風乾食材收藏，高達500多種類的食材，讓金度潤對於自己的料理十分有自信：「不用調味料就能呈現出富含天然風味的料理。」