Netflix實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》從9月開播後，就頻頻霸佔排行榜，甚至各大社群都在洗版討論，爆紅程度可想而知，該節目以「白湯匙」主廚對決「黑湯匙」廚師為一大亮點，其中被分配在「白湯匙」的米其林一星主廚金度潤，一出場就讓觀眾留下了深刻印象，總是以招牌長髮，加上瞇瞇眼表情的他，讓不少網友直呼他撞臉經典卡通人物「賤兔」，甚至還做成哏圖，讓全網笑翻。
金度潤瞇瞇眼爆紅 「慵懶狀態」網驚：超像賤兔
事實上，《黑白大廚》在首集介紹賽制的環節時，就有掃到金度潤短短幾秒，沒想到就引發台灣觀眾們討論，其中還有網友發現他的長髮造型激似歌手亂彈阿翔，而南韓的網友則是相當疑惑，表示為何金度潤永遠都處於「慵懶狀態」，而他瞇瞇眼的表情更是被網友指出根本撞臉經典卡通人物「賤兔」，更做出對比的哏圖，在網路上瘋傳。
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事實上，《黑白大廚》在首集介紹賽制的環節時，就有掃到金度潤短短幾秒，沒想到就引發台灣觀眾們討論，其中還有網友發現他的長髮造型激似歌手亂彈阿翔，而南韓的網友則是相當疑惑，表示為何金度潤永遠都處於「慵懶狀態」，而他瞇瞇眼的表情更是被網友指出根本撞臉經典卡通人物「賤兔」，更做出對比的哏圖，在網路上瘋傳。