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中職中信兄弟今（7）日主場迎戰台鋼雄鷹，魔鷹首局轟出兩分砲，幫助台鋼先馳得點，但兄弟7局下一口氣灌進3分扳平比數，雙方鏖戰至9局下，高宇杰敲出再見安打，中信兄弟以4：3逆轉台鋼雄鷹，年度勝率第一的魔術數字正式歸零，確定拿下全年度戰績第一，直接保送總冠軍賽。此戰1局上王博玄安打上壘，下一棒黃劼希三振出局，陳文杰滾地球遭刺殺，在兩出局後，魔鷹首打席面對兄弟洋投德保拉，敲出兩分砲，幫助台鋼雄鷹先馳得點，2：0領先兄弟。魔鷹本季第30轟出爐，成為繼2007年布雷之後，睽違17年再有中職洋砲達成單季30轟，同時是中職史上第4位達此成就的洋砲。3局上紀慶然靠游擊手失誤上壘，黃劼希犧牲短打推進，陳文杰適時安打添加1分。7局下伍祐城登板，許基宏、王威晨先後掃出安打，曾頌恩保送形成滿壘，江坤宇再獲保送擠回1分，岳東華高飛犧牲打再追1分，高宇杰游擊方向滾地球，跑者趁傳回到本壘，兄弟追成3：3平手。9局下兄弟，江坤宇、岳東華接連擊出安打，下一棒高宇杰擊出再見安打，終場兄弟4：3逆轉擊敗雄鷹。此戰兄弟拿下比賽勝利後，確定拿下年度第一，戰績為6隊之冠，故直接保送晉級總冠軍賽，季後挑戰賽也將由統一獅交手樂天桃猿交手，爭取晉級總冠軍門票。