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譜出〈Lemon〉、〈LOSER〉、〈地球儀〉、〈KICK BACK〉等現象級神曲的日本音樂創作鬼才「米津玄師」，日前驚喜宣布2025年將展開世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」消息一出即引發了全球歌迷熱烈討論，如今也確定他將在3月15日、3月16日攻佔台北小巨蛋，不過演出詳情、售票資訊都尚未公開，粉絲還得再等等。根據官方釋出的最新消息，米津玄師的世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，而海外其中一站就是台北，這次也將是米津玄師睽違6年來台，讓不少粉絲相當驚喜。事實上，米津玄師在創作上十分有天賦，他在2009年時，就以「Hachi」的名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體），並附上手繪影片的音樂作品，沒想到一夕之間大爆紅，而他以VOCALOID創作的歌曲目前也已經突破破億點閱大關，除此之外，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一。