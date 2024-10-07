譜出〈Lemon〉、〈LOSER〉、〈地球儀〉、〈KICK BACK〉等現象級神曲的日本音樂創作鬼才「米津玄師」，日前驚喜宣布2025年將展開世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」消息一出即引發了全球歌迷熱烈討論，如今也確定他將在3月15日、3月16日攻佔台北小巨蛋，不過演出詳情、售票資訊都尚未公開，粉絲還得再等等。
米津玄師明年來台 連唱2天嗨翻大巨蛋
根據官方釋出的最新消息，米津玄師的世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，而海外其中一站就是台北，這次也將是米津玄師睽違6年來台，讓不少粉絲相當驚喜。
「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場即將於2025年3月15日、16日連續兩天於台北小巨蛋登場，台北場售票資訊與演出詳情，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。
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根據官方釋出的最新消息，米津玄師的世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，而海外其中一站就是台北，這次也將是米津玄師睽違6年來台，讓不少粉絲相當驚喜。
「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場即將於2025年3月15日、16日連續兩天於台北小巨蛋登場，台北場售票資訊與演出詳情，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。