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▲女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯在《小丑：雙重瘋狂》都既展歌喉又秀演技，相當賣力。（圖／華納兄弟提供）

▲《小丑：雙重瘋狂》是目前最賣座的電影，卻也是最富爭議的代表。（圖／華納兄弟提供）

本月最受矚目的好萊塢大片之一《小丑：雙重瘋狂》，上映後果然在全球網路討論區，掀起觀眾論戰。認為不符預期、相當失望的聲音固然不少，現在反倒有不乏認為導演故意不走一般續集片「自我重複」的老路，挑戰觀眾的期待心理，夠膽識也夠自我的觀點出現。有人覺得不好看，有人覺得是神作，不管如何，都絕對是目前最富爭議、話題討論最熱烈的一部電影。在台灣與美國，《小丑：雙重瘋狂》都穩坐首週票房冠軍，可是和5年前的上一集相比，卻都有落差，北美的賣座表現尤其受到討論，美國以外的區域，反應要好一些。原本奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度扮演「小丑」亞瑟，加上女神卡卡飾演「小丑女」，絕對令人期待，可是觀眾的期待方向，是否有誤差？首集的《小丑》，就已經不是漫畫英雄爽片，照理來說到了第2集，觀眾不應該還會期待有特別刺激的動作場面才對，只是導演陶德菲利普斯這一次更加隨心所欲，不但開始辯證亞瑟的性格本質，探討他究竟像大批粉絲所想的一樣、是個暴戾又驚世駭俗的反英雄，還是只是個被壓迫到極點才不得不反抗、真心不想大出風頭的可憐人？還用了類似歌舞片的手法，讓瓦昆與卡卡在片中唱了快20首歌，雖然比起真正的歌舞片、劇中人對白講著講著就唱起歌來還是大不相同，已足以讓不習慣看歌舞片的觀眾不太吃得消。許多不滿意片子的網友直呼：「我想看小丑，你給我亞瑟？」意見相反的則認為，《小丑：雙重瘋狂》本來就在剖析深入亞瑟的內心，以這個角度來說，編導的表現很突出，瓦昆的演技也無可挑剔，歌喉更是一大驚喜。兩邊都堅持自己的想法才是正確，僵持不下。美國娛樂媒體，則是以為這部片子給外界的印象是光成本就快要到兩億美元，美國目前首週末票房約為4000萬美元，與預期還有大段距離，兩億的成本顯得太高，要大賺的門檻也被拉高，未來的劇組應該多想點辦法控制預算，增加回收的勝算。而目前《小丑：雙重瘋狂》全台累積票房為4500萬元。