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▲前快艇教練Doc Rivers曾給過JJ Redick建議，表示執教並不容易，必須做出艱難決定。Redick因季後賽表現不佳，遭到減少上場時間，兩人因此結下樑子。（圖／美聯社／達志影像）

▲NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）名帥Dan Hurley已經拒絕洛杉磯湖人開出的6年7000萬美元的報價，決定以低2000萬美元（約合台幣6.1億）薪資的價碼續留康大拚3連冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人迎來令人期待的新賽季，儘管JJ Redick毫無執教和總管經驗，就看球星、球員和菜鳥，能否努力打出最好團隊和防守。（圖／美聯社／達志影像）

幾乎沒有專家、媒體、名人看好湖人菜鳥教練JJ Redick第一年執教NBA戰績。「JJ Redick擁有出色籃球知識和比賽解析能力，但他還是需要跟球員建立默契與信任，同時適應NBA比賽風格，學習掌控比賽能力和應變方式」傳奇球星前湖人後衛Magic Johnson為JJ Redick執教湖人做出評論。「我不認為這是要爭冠，這比較像作秀」塞爾蒂克前球星Paul Pierce譏諷湖人找來JJ Redick執教，更像是作秀。曾在快艇執教過JJ Redick，現任公鹿教練Doc Rivers給JJ Redick最好建言是，「執教時候他就會懂，有些事沒有想像中容易，你必須做出一些殘忍決定。」JJ Redick效力快艇時由於季後賽表現並不理想，Doc Rivers開始減少JJ Redick上場時間和戰術角色，讓JJ Redick對Doc Rivers非常不爽，兩人結下樑子。ESPN專家團甚至認為新賽季湖人將面臨更多困境和麻煩，JJ Redick初掌湖人兵符，湖人陣容缺陷和防守問題，LeBron James即將年滿40歲，執教湖人真的不簡單，沒有任何執教經驗JJ Redick可能一個頭兩個大。名人、球星、教練、媒體都對JJ Redick執教湖人沒有信心，唱衰看衰更多。1、尼克教練Tom Thibodeau2、火箭教練Ime Udoka3、灰熊教練Taylor Jenkins4、76人教練Nick Nurse5、魔術教練Jamahl Mosley6、灰狼教練Chris Finch7、湖人教練JJ Redick8、塞爾蒂克教練Joe Mazzulla9、雷霆教練Mark Daigneault賭盤並沒有看衰湖人，甚至沒有看壞JJ Redick執教表現，JJ Redick拿下年度最佳教練賠率是1賠12，跟灰狼、塞爾蒂克教練並列。我對JJ Redick沒有信心，但我對絕大多數NBA教練也同樣沒有信心，自由市場太多平庸教練，相較之下，我還喜歡湖人最終選擇和JJ Redick。沒用大學教練，不選教練自由市場平庸教練，湖人難得做了一個漂亮決定，儘管湖人高層和老闆很可能是迫於無奈和沒有選擇。JJ Redick夠聰明，在電視節目分析比賽、解析戰術、拆解團隊和攻防細節，確實很有一套，敘事條理分明，抓得到重點和比賽決勝要訣，這一切都是JJ Redick籃球智商、豐富知識、判讀邏輯、深層思考極大優勢。剩下就是用人、組合、臨場應變、抓準戰略和調整修正能力，這需要時間和輸球、失敗、更多不可測意外去學習累積，急不得也急不來。我相信JJ Redick很懂得處理好跟球星、球員、角色球員關係，同時建立彼此互動和信任，更重要的是分享球權和打出最好防守，這是湖人凝聚團隊合作戰力最重要基礎。湖人對JJ Redick的冒險和賭注會成功？JJ Redick毫無執教驗和NBA總管經歷背景，真可以在NBA取得成功?湖人這支豪門球隊的球星、球員和菜鳥，會吃JJ Redick這一套和自覺要求，努力打出最好團隊和防守?這是最非常令人期待的湖人和NBA開季，更是一起見證歷史和成敗最佳享受。