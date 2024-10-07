幾乎沒有專家、媒體、名人看好湖人菜鳥教練JJ Redick第一年執教NBA戰績。
「JJ Redick擁有出色籃球知識和比賽解析能力，但他還是需要跟球員建立默契與信任，同時適應NBA比賽風格，學習掌控比賽能力和應變方式」傳奇球星前湖人後衛Magic Johnson為JJ Redick執教湖人做出評論。
「我不認為這是要爭冠，這比較像作秀」塞爾蒂克前球星Paul Pierce譏諷湖人找來JJ Redick執教，更像是作秀。
曾在快艇執教過JJ Redick，現任公鹿教練Doc Rivers給JJ Redick最好建言是，「執教時候他就會懂，有些事沒有想像中容易，你必須做出一些殘忍決定。」
JJ Redick效力快艇時由於季後賽表現並不理想，Doc Rivers開始減少JJ Redick上場時間和戰術角色，讓JJ Redick對Doc Rivers非常不爽，兩人結下樑子。
ESPN專家團甚至認為新賽季湖人將面臨更多困境和麻煩，JJ Redick初掌湖人兵符，湖人陣容缺陷和防守問題，LeBron James即將年滿40歲，執教湖人真的不簡單，沒有任何執教經驗JJ Redick可能一個頭兩個大。
名人、球星、教練、媒體都對JJ Redick執教湖人沒有信心，唱衰看衰更多。
但「年度最佳教練」賭盤並不這麼看，美國媒體NBA Central轉發一分年度最佳教練賭盤排名：
1、尼克教練Tom Thibodeau
2、火箭教練Ime Udoka
3、灰熊教練Taylor Jenkins
4、76人教練Nick Nurse
5、魔術教練Jamahl Mosley
6、灰狼教練Chris Finch
7、湖人教練JJ Redick
8、塞爾蒂克教練Joe Mazzulla
9、雷霆教練Mark Daigneault
賭盤並沒有看衰湖人，甚至沒有看壞JJ Redick執教表現，JJ Redick拿下年度最佳教練賠率是1賠12，跟灰狼、塞爾蒂克教練並列。
我對JJ Redick沒有信心，但我對絕大多數NBA教練也同樣沒有信心，自由市場太多平庸教練，相較之下，我還喜歡湖人最終選擇和JJ Redick。
沒用大學教練，不選教練自由市場平庸教練，湖人難得做了一個漂亮決定，儘管湖人高層和老闆很可能是迫於無奈和沒有選擇。
JJ Redick夠聰明，在電視節目分析比賽、解析戰術、拆解團隊和攻防細節，確實很有一套，敘事條理分明，抓得到重點和比賽決勝要訣，這一切都是JJ Redick籃球智商、豐富知識、判讀邏輯、深層思考極大優勢。
剩下就是用人、組合、臨場應變、抓準戰略和調整修正能力，這需要時間和輸球、失敗、更多不可測意外去學習累積，急不得也急不來。
我相信JJ Redick很懂得處理好跟球星、球員、角色球員關係，同時建立彼此互動和信任，更重要的是分享球權和打出最好防守，這是湖人凝聚團隊合作戰力最重要基礎。
湖人對JJ Redick的冒險和賭注會成功？
JJ Redick毫無執教驗和NBA總管經歷背景，真可以在NBA取得成功?
湖人這支豪門球隊的球星、球員和菜鳥，會吃JJ Redick這一套和自覺要求，努力打出最好團隊和防守?
這是最非常令人期待的湖人和NBA開季，更是一起見證歷史和成敗最佳享受。
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「我不認為這是要爭冠，這比較像作秀」塞爾蒂克前球星Paul Pierce譏諷湖人找來JJ Redick執教，更像是作秀。
曾在快艇執教過JJ Redick，現任公鹿教練Doc Rivers給JJ Redick最好建言是，「執教時候他就會懂，有些事沒有想像中容易，你必須做出一些殘忍決定。」
JJ Redick效力快艇時由於季後賽表現並不理想，Doc Rivers開始減少JJ Redick上場時間和戰術角色，讓JJ Redick對Doc Rivers非常不爽，兩人結下樑子。
ESPN專家團甚至認為新賽季湖人將面臨更多困境和麻煩，JJ Redick初掌湖人兵符，湖人陣容缺陷和防守問題，LeBron James即將年滿40歲，執教湖人真的不簡單，沒有任何執教經驗JJ Redick可能一個頭兩個大。
名人、球星、教練、媒體都對JJ Redick執教湖人沒有信心，唱衰看衰更多。
但「年度最佳教練」賭盤並不這麼看，美國媒體NBA Central轉發一分年度最佳教練賭盤排名：
1、尼克教練Tom Thibodeau
2、火箭教練Ime Udoka
3、灰熊教練Taylor Jenkins
4、76人教練Nick Nurse
5、魔術教練Jamahl Mosley
6、灰狼教練Chris Finch
7、湖人教練JJ Redick
8、塞爾蒂克教練Joe Mazzulla
9、雷霆教練Mark Daigneault
賭盤並沒有看衰湖人，甚至沒有看壞JJ Redick執教表現，JJ Redick拿下年度最佳教練賠率是1賠12，跟灰狼、塞爾蒂克教練並列。
我對JJ Redick沒有信心，但我對絕大多數NBA教練也同樣沒有信心，自由市場太多平庸教練，相較之下，我還喜歡湖人最終選擇和JJ Redick。
沒用大學教練，不選教練自由市場平庸教練，湖人難得做了一個漂亮決定，儘管湖人高層和老闆很可能是迫於無奈和沒有選擇。
JJ Redick夠聰明，在電視節目分析比賽、解析戰術、拆解團隊和攻防細節，確實很有一套，敘事條理分明，抓得到重點和比賽決勝要訣，這一切都是JJ Redick籃球智商、豐富知識、判讀邏輯、深層思考極大優勢。
剩下就是用人、組合、臨場應變、抓準戰略和調整修正能力，這需要時間和輸球、失敗、更多不可測意外去學習累積，急不得也急不來。
我相信JJ Redick很懂得處理好跟球星、球員、角色球員關係，同時建立彼此互動和信任，更重要的是分享球權和打出最好防守，這是湖人凝聚團隊合作戰力最重要基礎。
湖人對JJ Redick的冒險和賭注會成功？
JJ Redick毫無執教驗和NBA總管經歷背景，真可以在NBA取得成功?
湖人這支豪門球隊的球星、球員和菜鳥，會吃JJ Redick這一套和自覺要求，努力打出最好團隊和防守?
這是最非常令人期待的湖人和NBA開季，更是一起見證歷史和成敗最佳享受。