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總統府今（7）日公布無任所大使名單，由總統賴清德親自頒贈聘書，其中台灣羽球球后戴資穎也在其中，更是史上最年輕無任所大使，對此賴清德在社群平台表示，無任所大使是榮譽無給職，邀請各界賢達以專長協助政府推動外交工作，肩負起讓世界更加了解並支持台灣的責任，而戴資穎平時在做的事，就是無任所大使的任務，感謝戴資穎願意承擔責任，透過在球場上的拚勁與精神，讓世界看見台灣。賴清德表示，今日很榮幸致送聘書給10位無任所大使，或許大家比較少聽過無任所大使，其實戴資穎平時在做的事，就是無任所大使的任務，透過在球場上的拚勁與精神，讓世界看見台灣。賴清德說明，無任所大使是榮譽無給職，邀請各界賢達以專長協助政府推動外交工作，肩負起讓世界更加了解台灣、支持台灣的責任。因此他要感謝戴資穎，願意用其自身的影響力，持續為台灣努力，另也要感謝每一位承擔起這份責任的無任所大使，協助推展對外關係。最後賴清德也表示，期盼大家共同為台灣打造更美好的未來，為國家的發展與人民的幸福打拚，讓台灣繼續穩健前行。