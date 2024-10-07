我是廣告 請繼續往下閱讀

股市名人阿土伯（本名李金土）今（7）日驚傳因病過世，享耆壽90歲。阿土伯縱橫台股數十年，曾在3天賺到1億元，最高身價曾高達10億元。今日經台北市義勇大隊證實，阿土伯已逝世。阿土伯曾分享過他「4不3要、吃8分飽」的投資技巧，4不包含：堅持不貪心、不放空、不融資、不聽謠言；3要則是指：要做功課、量力而為、愛惜名聲；8分飽代表不追求買在最低點、賣在最高點。阿土伯生前熱心公益，曾捐出22輛救護車，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄，也曾擔任義警、義消50多年；他積極關注政治，曾砸千萬幫鴻海創辦人郭台銘選總統，也霸氣敢言，因為證所稅衝擊台股，痛批政府「拚政治不拚經濟」，不遺餘力地用財富與影響力給社會回饋，如今傳出阿土伯病逝的消息，讓各界人士感到震驚、十分不捨；家屬不接受採訪，所以逝世時間點和原因仍不清楚。