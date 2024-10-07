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▲告五人在6年前赴香港出席音樂節的表演，曾抽空在街頭合照。（圖／相信音樂提供）

▲告五人此次到香港，再度回到當年的街頭，復刻了6年前的合照。（圖／相信音樂提供）

新一代天團告五人奪下首座金曲獎後，邀約不斷，也將從10月開始隨著《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》飛往倫敦、巴塞隆納、巴黎等歐洲大城，再跨越時區到東京獻上東洋舞台處女秀，年底12月21日則前進香港，在亞洲國際博覽館Arena舉辦演唱會。他們日前先在香港跑宣傳，一放下行李就立刻暢飲凍奶茶，還重回6年前在香港參加音樂節活動時走過的街道，順便也公開了經典洗腦歌〈法蘭西多士〉的創作由來，竟是跟當年省吃儉用有關。對香港美食幾乎算得上是如數家珍的告五人，不僅順利吃到出爐即秒殺的超人氣蛋撻，還趁空檔到維多利亞港邊散步，在油麻地果欄買哈密瓜，一路享盡各種不同的美味。走在香港街頭，他們憶起第一次到香港演出是在2018年的音樂節活動，憑藉記憶的片段，居然奇蹟般找到6年前一起拍合照的街邊，當場3人興奮「復刻」了昔日舊照，看著眼前景色的物換星移，不禁感慨：「即便時間過得很快，我們的歌會一直陪伴在大家身邊。」他們和香港的緣分，還有一首曲名特殊的〈法蘭西多士〉，原來那時在香港演出時，旅程中的餐費拮据，為了省吃儉用，他們只好選擇「法蘭西多士」和「七喜」的組合。這個套餐價格又便宜，熱量也高，七喜還是氣泡飲料，整餐吃完很有飽足感。當時他們搭地鐵到處跑，從九龍到尖沙咀的路上，哲謙突然敲著欄杆打節奏，雲安也一邊用著不流利的粵語亂哼剛吃完的「西多士」，結果不到30分鐘路程，靈感突然湧現，這首〈法蘭西多士〉就此誕生。過了6年的時間，告五人成為新一代歌迷喜愛的天團，在「北高雙蛋」連創秒殺票房佳績後，1年半內造訪近30座指標城市，完成45場萬人大規模巡演，高人氣席捲全世界，樹立一座座音樂旅程中的里程碑，表演行程都已規劃至2026年，關心他們活動近況的歌迷，可以留意相信音樂官方臉書粉絲專頁等相關社群內容。