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▲大書曾與女方在社群平台上公開調情，令粉絲直呼：「好噁心！」（圖／IG shuyi1117）

▲大書對於出軌傳聞發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／IG shuyi1117）

▲Una的社群被灌滿網友留言。（圖／IG una.0414）

▲大書（右）在影片中抨擊綠茶，指出她明知道男方有女友還明知故犯。（圖／Dcard Video YouTube）

▲大書曾在影片中表示想試試看辦公室戀情。（圖／Dcard Video YouTube）

▲女網友A在網路上爆料，指出大書的出軌對象不是初犯。（圖／Dcard）

▲女網友B爆料對方的黑歷史，引發熱議。（圖／Dcard）

台灣知名論壇Dcard旗下的影音頻道「Dcard Vedio」近期黑料頻傳，起因是核心成員大書，近日被前妻爆出曾在「婚內出軌」，而劈腿對象疑似是公司的前實習生Una，當時前妻毀滅式將組成「抓猴小隊」的所有過程抖出：「基於劈腿只有0次和無數次的真理，我不想夜長夢多」、「我親眼看見他進摩鐵。」引發熱議，後續大書承認此事，並公開致歉，表示會退出「Dcard Vedio」，不過仍未平息眾怒，各項話題仍持續延燒，如今還有2名女性受害者，跳出來指出和大書鬧婚外情的對象，早已不是初犯，黑歷史曝光讓該起醜聞也再度甚囂塵上。回顧整起事件，大書的前妻日前在Threads上開槍，指出大書曾婚內出軌：「身邊的朋友因為我和前夫在一起超過10年，因此還是都會問到我先生是不是Dcard的那個誰，我都會承認，但會告知已經是前夫，友人其實都很不相信，我其實也這麼覺得，但基於劈腿只有0次和無數次的真理，我不想夜長夢多。」並表示這就是兩人離婚的主因，後續更Hashtag「帶新人帶上床的二三事」、「我親眼看見他進摩鐵」等等驚天爆料。後續該則貼文引起軒然大波，不少網友發現前妻雖未針對小三的身分指名道姓，不過疑似就是Dcard的前實習生Una，讓部分網友跑到大書的社群查看，沒想到竟揪出大書曾在2022年9月16日發布一篇文章表示：「最討厭蚊子吸我，但妳不一樣。」後續更在留言區標註公司的前實習生Una，讓網友紛紛篤定Una就是小三本人，並對此痛批：「超級噁心」、「前妻該有多崩潰」、「好扯！」事件越演越烈，大書昨（6）日緊急在社群上發布限時動態，聲明：「因為我個人的私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望、對一起共事的夥伴造成困擾，事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快2年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」而對於被前妻指控出軌對象是Una一事，大書也澄清：「離婚後，我在今年認識了現任女友，她並非公司的人，也對她感到非常抱歉」，並表示自己將會離開Dcard Video，盡力彌補先前過錯。但大書的聲明貼文，讓網友抓到語病，質疑大書的出軌對象很可能與現任女友早已是不同人，因此Una依舊遭到網友大力抨擊，Una的社群更湧入許多留言，網友對她一陣瘋狂輸出：「書（舒）服嗎」、「書在na」、「看到有人來砲轟，那我就放心了」、「忙著介入別人感情嗎」、「看來是根本沒把正宮放在眼裡」、「妳的眼光也拜託一下」、「這是知三當三嗎？然後大書出來了，她還沒出來道歉」、「書服嗎Una姐？我說介入別人的婚姻。」諷刺意味濃厚。不過一波未平一波又起，網友們更在Dcard Video的頻道中揪出一支於今年9月20日發布的影片，主題為「綠茶行為大調查」，片中大書曾對「綠茶」（歧視語，意指外表清純，卻喜歡引誘異性的女性）大力抨擊，「有一點明知故犯嗎？就是她（綠茶）明明就知道他有女友，然後她也知道她這個舉動（不妥當）。」讓粉絲在底下留言怒轟：「來朝聖劈腿爛人高談闊論綠茶的主題。」而另一則大書曾出現過的影片也被挖出，當時他透露對辦公室戀情的看法，坦言會想要嘗試看看：「不過老實說，我們完全沒有辦公室戀情過，但我真的很想試試看。」認為在茶水間打情罵俏滿刺激的，影片後製還在他頭上寫下：「忘記自己結婚了。」後續他也被其他成員問：「你確定這是可以講的嗎？」讓網友十分憤怒：「知道之後再回來看這部影片真的覺得有點噁心，本來真的覺得他是一個很有智慧，有道德界線的人。」沒想到如今又有兩名受害者出面，在Dcard的討論串中表示與大書爆出婚外情的小三，早就是慣犯。首先是女網友A對這名「小三」喊話：「妳還記得妳國中的時候也介入我的感情嗎？」並聲稱自己對方原先是好閨密，但對方卻選擇傷害她，並補充：「妳當時騙我，說是男生跟我提分手後，你們才在一起的，但過了一年，我發現當初男生跟我提分手的那天，正是你們交往的第1天，這表示什麼？」更難過表示：「為什麼同樣的行為，過了十年還要再犯？」另一名女網友B則加碼爆料：「我就知道受害者一定不只我一個。」更怒罵對方：「她以前就曾插足我跟另一個男生的感情，而且他們還有上床，超級噁的，她同時跟好幾個都這樣，早就不是第一次。」最後更痛批：「她最擅長的就是在IG上立人設、裝善良、裝三觀正確、裝可愛，實際上都是假的，天道輪迴，抓到你了啦，章魚哥。」但由於相關留言都僅有片面說法，如今也尚未有當事人出面證實大書出軌對象的真實身分，部分理性的網友也坦言希望各方都能理性討論並給出證據，否則口說無憑。