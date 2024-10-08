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▲中信兄弟逆轉擊敗台鋼雄鷹，全年度戰績封王，確定提前保送晉級總冠軍戰。（圖／中信兄弟提供）

中職季後挑戰賽首戰大巨蛋開打！中職中信兄弟今（7）日主場迎戰台鋼雄鷹，雙方一路平手直到9局下，兄弟捕手高宇杰敲出再見安打，幫助兄弟以4：3取勝，自力將年度勝率第一的魔術數字歸零，直接保送總冠軍賽。另一方面，雖然中職目前還剩下6場例行賽，但在兄弟擊敗台鋼後，同時達成下半季封王，以及全年度勝率封王，因此直接保送前進冠軍賽，並且享有主場優勢。而爭奪全年度王位失利的統一，則確定要先在季後挑戰賽交手樂天。不過由於統一是上半季冠軍，所以面對樂天，先握有1勝及主場優勢。今年相同的對戰組合再次上演，樂天將挑戰復刻「下剋上」戲碼，而統一則是要避免歷史重演，比賽內容勢必相當精彩。