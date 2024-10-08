中職季後挑戰賽首戰大巨蛋開打！中職中信兄弟今（7）日主場迎戰台鋼雄鷹，雙方一路平手直到9局下，兄弟捕手高宇杰敲出再見安打，幫助兄弟以4：3取勝，自力將年度勝率第一的魔術數字歸零，直接保送總冠軍賽。另一方面，季後賽挑戰賽組合也確定由統一7-ELEVEn獅交手樂天桃猿，重演去年戲碼，而首戰則將於12日在台北大巨蛋開打。
挑戰賽上演獅猿大戰 首場就在大巨蛋
雖然中職目前還剩下6場例行賽，但在兄弟擊敗台鋼後，同時達成下半季封王，以及全年度勝率封王，因此直接保送前進冠軍賽，並且享有主場優勢。而爭奪全年度王位失利的統一，則確定要先在季後挑戰賽交手樂天。
不過由於統一是上半季冠軍，所以面對樂天，先握有1勝及主場優勢。目前季後挑戰賽預定從12日（六）開打，首戰場地為台北大巨蛋，第2場移至桃園棒球場，是樂天在系列賽唯一的主場，而最後2場則都會在台南棒球場進行。
去年統一也錯失全年度勝率寶座，在季後挑戰賽交手樂天，結果慘吞3連敗，無緣晉級台灣大賽，最終由味全龍奪下總冠軍。今年相同的對戰組合再次上演，樂天將挑戰復刻「下剋上」戲碼，而統一則是要避免歷史重演，比賽內容勢必相當精彩。
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雖然中職目前還剩下6場例行賽，但在兄弟擊敗台鋼後，同時達成下半季封王，以及全年度勝率封王，因此直接保送前進冠軍賽，並且享有主場優勢。而爭奪全年度王位失利的統一，則確定要先在季後挑戰賽交手樂天。
不過由於統一是上半季冠軍，所以面對樂天，先握有1勝及主場優勢。目前季後挑戰賽預定從12日（六）開打，首戰場地為台北大巨蛋，第2場移至桃園棒球場，是樂天在系列賽唯一的主場，而最後2場則都會在台南棒球場進行。
去年統一也錯失全年度勝率寶座，在季後挑戰賽交手樂天，結果慘吞3連敗，無緣晉級台灣大賽，最終由味全龍奪下總冠軍。今年相同的對戰組合再次上演，樂天將挑戰復刻「下剋上」戲碼，而統一則是要避免歷史重演，比賽內容勢必相當精彩。