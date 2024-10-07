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平野惠一很開心！中信兄弟今（7）日在主場台中洲際棒球場以4:3逆轉台鋼雄鷹拿下全年勝率第一，中信兄弟上半季只有拿到32勝28敗，不過他們在下半季急起直追，先是封王，最後又拿下例行賽勝率第一的成就，平野惠一說：「我們大家做到了！」平野不但開心要大家拍手外，還要感謝球迷、工作人員，就連啦啦隊PS女孩也被感謝，平野惠一相當激動，也很開心。他說：「真的感謝大家，你們是最棒的球迷，去年第四名，我們今年第一了，真的感謝大家，我們是第一了。」不過平野惠一在最後被張志豪「疑似」偷潑水慶祝，他也開玩笑的說：「屏東（下二軍）的意思」。讓球迷也又好氣又好笑。