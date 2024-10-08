我是廣告 請繼續往下閱讀

現年89歲的日本上皇后美智子，週一（7）驚傳在赤坂仙洞御所內不慎跌倒，導致右大腿骨上側骨折，隨後被緊急送往東京大學醫院進行檢查，並確診為股骨骨折。宮內廳今天也發表記者會，稱傷勢嚴重，醫院已安排她於10月8日進行手術治療。綜合日媒報導，美智子7日上午傳出在東京都港區退位天皇御所「仙洞御所」中，因站立時因身體失去平衡而跌倒，後於當地時間下午1時45分（台灣時間中午12時45分）左右乘車離開家中，前往東京都文京區東京大學醫院接受檢查關係人士透露，美智子當時右腳出現強烈的疼痛感，宮內廳迅速安排她送醫檢查。東京大學醫院的檢查結果顯示她的右大腿骨出現骨折，需要立即入院接受治療。宮內廳於當天下午舉行記者會，公布了美智子的詳細傷勢及治療計劃，表示將在次日進行手術。同時，上皇明仁在美智子送醫後，也趕到醫院陪伴妻子，表現出極大的關心。這次的住院治療是美智子繼2019年9月接受早期乳癌手術後再次住院。值得注意的是，美智子即將在本月20日迎接90歲大壽，這場意外事故也引發外界對於她的健康產生更多關注。