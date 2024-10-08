NBA新球季即將開打，季前熱身賽第4天賽事也在今（8）日上午1時30分開始登場，由奧蘭多魔術出戰紐奧良鵜鶘，第二場由紐西蘭破壞者出戰費城76人隊，曼婓斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，還有奧克拉荷馬雷霆出戰聖安東尼奧馬刺，以及休士頓火箭出戰猶他爵士。此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA新賽季即將開打 獨行俠受關注
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。
獨行俠最大補強為拿到「K湯」Klay Thompson，還有Naji Marshall，企圖在內外線都補強好手，衝擊季後賽。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA熱身賽直播轉播資訊：
10/8
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
NBA賽程表
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NBA新賽季即將開打 獨行俠受關注
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。
獨行俠最大補強為拿到「K湯」Klay Thompson，還有Naji Marshall，企圖在內外線都補強好手，衝擊季後賽。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA熱身賽直播轉播資訊：
10/8
|01:30
|魔術 vs 鵜鶘
|07:00
|紐西蘭破壞者 vs 76人
|08:00
|灰熊 vs 獨行俠
|08:00
|雷霆 vs 馬刺
|09:00
|火箭 vs 爵士
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
NBA賽程表