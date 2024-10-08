NBA新球季即將開打，季前熱身賽第4天賽事也在今（8）日上午1時30分開始登場，由奧蘭多魔術出戰紐奧良鵜鶘，第二場由紐西蘭破壞者出戰費城76人隊，曼婓斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，還有奧克拉荷馬雷霆出戰聖安東尼奧馬刺，以及休士頓火箭出戰猶他爵士。此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA新賽季即將開打　獨行俠受關注

今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。

獨行俠最大補強為拿到「K湯」Klay Thompson，還有Naji Marshall，企圖在內外線都補強好手，衝擊季後賽。

NBA熱身賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。

NBA熱身賽直播轉播資訊：

10/8

01:30 魔術 vs 鵜鶘
07:00 紐西蘭破壞者 vs  76人
08:00 灰熊 vs 獨行俠
08:00 雷霆 vs 馬刺
09:00 火箭 vs 爵士
電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

NBA賽程表

▲洛杉磯快艇宣布以3年3000萬美元（約合新台幣9.7億元）的合約簽下Derrick Jones Jr.，他是達拉斯獨行俠衝擊總冠軍賽的重要戰力，過去曾拿下灌籃大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇宣布以3年3000萬美元（約合新台幣9.7億元）的合約簽下Derrick Jones Jr.，他是達拉斯獨行俠衝擊總冠軍賽的重要戰力，過去曾拿下灌籃大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）
▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）

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