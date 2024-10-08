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美國聯準會（Fed）降息預期降溫，加上10年期美債殖利率升至4%以上、油價也持續上漲，導致美股7日下滑，主要指數皆下挫，其中道瓊工業指數更跌近400點。綜合《CNBC》等外媒報導，上週五的就業報告強勁，使交易員下調對聯準會最終降息幅度的預測，並反過來推高美國國債殖利率，觸及夏季以來的最高水平。風險在於，當被視爲最安全投資的公債支付更多利息時，投資者就不太會願意對於股票和其它虧損風險較大的東西支付高價。B. Riley Wealth首席市場策略師霍剛（Art Hogan）表示，「上週五的就業報告挽救了上週的局勢。我認爲投資者最謹慎關注的2件事，是美國國債收益率正在緩慢回升，以及能源價格正在攀升。」霍剛進一步補充道，前述2件事可能讓投資者感到擔憂，因為不曉得情況是否會先惡化，然後再好轉，而這肯定是在財報季開始時保持謹慎的原因之一。7日收盤，美股道瓊指數下跌398.51點，或0.94%，收41954.24點；那斯達克指數下跌213.95點，或1.18%，收17923.9點；標普500指數下跌55.13點，或0.96%，收5695.94點；費城半導體指數下跌10.03點，或0.19%，收5196.80點。本週接下來的焦點，將落在週三的聯準會會議紀要，以及週四公布的消費者物價指數（CPI）報告。焦點個股方面，美超微（Super Micro Computer）7日股價大漲15.79%，因其每季度出貨超過10萬個圖形處理器（GPU），出貨量強勁，這主要歸功於生成式AI需求的激增。