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日前，由於中央政府總預算被藍白聯手卡關，退回程序委員會，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜會面數十分鐘後，卓揆稱與韓喝過「溫暖咖啡」，更希望能有「溫暖大火鍋」，韓也給予正面回應，表示十月四日可邀藍綠白黨團三長吃「和解飯」，但因山陀兒颱風攪局，行政院三日晚間以「颱風救災優先」為由喊停，餐會延期至十一日中午。持平而論，若「和解飯」真能讓總預算解套、朝野某程度的破冰，當然是大功一件，但問題是，以朝野現今全無互信的實際情況來看，一場和解飯要解決朝野根深蒂固的衝突現況，不僅是不可能的任務外，更可能被認為這是「卡韓、制韓」，甚至是「破韓」的政治設計與操作。然或許因為韓國瑜作為立法院長有強烈的責任感，也可能是韓將此次和解飯視為一個機會，不論是朝野和解的機會，或是他能夠藉以凸顯院長高度格局與處事能力的機會；何況韓更想像之前的院長王金平般的，建立調和鼎鼐的能力以徐圖後進，所以他應了卓榮泰的請求，要舉辦和解餐會。但問題是，這和解飯真的那麼單純，民進黨也沒有絲毫想操作或請韓入甕的意圖？恐怕未必，畢竟對民進黨來說，韓國瑜舉辦和解飯，對政府及綠軍利基明顯。首先，預算沒有充分的編列，本來就是行政院的問題，現今竟然就卓榮泰一句「溫暖咖啡、溫暖的火鍋」，這鍋就順勢甩給韓國瑜，要他來為行政立法的僵局解套，卓揆未免也算得太精了；畢竟總統賴清德上台前後，完全沒有對在野黨領袖釋出善意或拜會，有的只是「以戰逼和」或接連的政治操作，導致朝野全無互信，而這次總預算卡關，民眾黨團總召黃國昌也也批評卓榮泰「不太願意跟其他在野黨溝通」，「真正卡住總預算關鍵是行政院跟卓榮泰」。是以，朝野關係緊張已成常態，現在問題來了，就要韓來協調解決、清除障礙，政院甩鍋輕鬆無比，更想將預算沒有編列完全的責任也順勢解套，但對韓來說情何以堪？其次，韓協助「和解飯」著實陷入一個「有功無賞、打破要賠」的尷尬情境中，吾人可知，韓當然想藉由餐敘找出一個各黨「雖不滿意、但能接受」的起碼平衡點，但各黨利益考量全然不一致，甚至連聯手將總預算退回程序委員會的藍白黨團，或許都會有韓為何要幫綠軍及政院解套的想法？畢竟，就算解套成功，得利的也是行政院，頂多就是給韓一頂高帽子戴，口惠一下，韓得了面子、政院得了裡子；藉此，賴政府可以藉以累積政績，但綠軍還是照三餐罵韓國瑜，步步進逼在野黨，對在野並無實質好處。況且綠軍可能也算準，如果韓協調成功，韓也會自認能量拉高，或許更有機會順勢吊起他對進取2028年大位的企圖及胃口，更能攪亂國民黨佈局的一池春水。倘若和解飯吃了，朝野仍無共識，不僅綠軍會續酸韓國瑜無能外，朝野衝突加劇，更可能順勢鋪墊「全台大罷免」的氛圍，動員「青鳥」，搭配日後憲法法庭釋憲對綠軍可能有利的結果，持續攻堅在野。再者，卓揆「溫暖大火鍋」的期待，當然也可能是「陷韓於不義」的權謀操作，畢竟以憲法條文來看，院際之間的衝突，只有總統才有院際調解的權力；而這和解飯只要有卓揆在場，難道不會予有心人認為，韓國瑜協調飯局有瓜田李下、越俎代庖之虞？若這本就是政院或綠軍的盤算，而後對韓一系列的攻勢，或許就是綠軍的按表操課了。況且就算是和解飯成局，有了共識，這共識勢必包括行政院編列應編的預算，藍白才將其送出程序委員會，不然還真想不到，行政院不編預算就能讓藍白放行讓步的理由，畢竟若真如此，藍白又應如何向選民交代 ; 如此一來，還不如政院自行編列該編的預算進行解套，先展現誠意，又何必繞個一大圈，還要吃和解飯、過個場後再做本就應該做的動作？特別是韓若真的協調成局，會否形成憲政慣例，反而有搶了總統院際協調權或是風采之虞，綠軍又豈能吞忍？還不又對韓來個口誅筆伐？遑論總統府副秘書長日前還在節目專訪中講出韓的金句「莫忘世上苦人多」來呼籲藍白黨團應及早讓總預算進入實質審查階段 ; 但細部來看，這論述反而是一定程度的去脈絡化，要藍白概括承受罵名，韓在這樣情況下若無法讓和解飯替總預算解套，豈不是要受更多的責難，就此邏輯，和解飯當然是陷韓於不義。基於以上論述，韓協助舉辦和解飯局雖然是想解決僵局、有其誠意，但卻風險極高，特別是在朝野互信全無，執政黨至今都以直以「戰與對抗」作為與在野互動的金科玉律時，就算「和解飯」未必是「鴻門宴」，但要說綠軍對此全無算計，當然不可能，要如何見招拆招，抵銷綠軍「制韓、破韓」的籌謀，並讓自己毫髮無傷，確實考驗韓國瑜的智慧。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com