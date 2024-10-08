知名加密貨幣交易所FTX，先前因涉及美國史上最大的金融詐欺案，導致受害者損失近百億美元，創辦人班克曼-佛里特（Bankman-Fried）因此面臨多項詐欺指控。時隔2年，美國德拉瓦州法院批准FTX的重組計劃，令FTX可以向債權人還款，涉及金額逾140億美元。
根據財經外媒《CNBC》報導，聯邦破產法官7日裁定，FTX幾乎所有債權人，最終都能取回他們投入交易所的資金，FTX聲稱，已追回價值約147億至165億美元的資產，將用於還款分配，此前FTX估計欠債權人約112億美元。
繼任FTX首席執行官的雷伊（John Ray）透過聲明表示，公司正準備通過史上規模最大、最複雜的破產財產分配，目標是向所有非政府債權人，償還全部欠款及利息，並聲稱這一結果對債權人來說是一場勝利，因為該公司有能力追回在混亂倒閉期間，失蹤的現金和加密資產。
報導指出，按照德拉瓦州法官多爾西（John Dorsey）批准的重組計劃，98%債權人可取得2022年11月呈報的款額之119%。後續支付計畫的生效日期、預計開始分配的時間等細節，則有待破產財產管理機構另行公告。
報導也提到，比特幣價格自FTX倒閉以來上升2.6倍，令FTX出售資產的收益高於預期。FTX透過出售大量資產籌集資金，而它最引人注意的投資項目之一，就是AI新創公司Anthropic，並在今年以近9億美元的價格，出售了它持有的大多數Anthropic股份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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繼任FTX首席執行官的雷伊（John Ray）透過聲明表示，公司正準備通過史上規模最大、最複雜的破產財產分配，目標是向所有非政府債權人，償還全部欠款及利息，並聲稱這一結果對債權人來說是一場勝利，因為該公司有能力追回在混亂倒閉期間，失蹤的現金和加密資產。
報導指出，按照德拉瓦州法官多爾西（John Dorsey）批准的重組計劃，98%債權人可取得2022年11月呈報的款額之119%。後續支付計畫的生效日期、預計開始分配的時間等細節，則有待破產財產管理機構另行公告。
報導也提到，比特幣價格自FTX倒閉以來上升2.6倍，令FTX出售資產的收益高於預期。FTX透過出售大量資產籌集資金，而它最引人注意的投資項目之一，就是AI新創公司Anthropic，並在今年以近9億美元的價格，出售了它持有的大多數Anthropic股份。
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