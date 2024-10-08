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中國股市在十一黃金週結束後，將於今（8日）再度開市，有鑑於十一之前，A股市場連續放量大漲，9月30日全天成交量更超過2.6兆人民幣，因此投資人也格外關注市場後續變化。對於中股能否持續飆漲，專家看法不一，不過不少意見都認為，後續如何，取決於經濟有無實質改善，畢竟任何激勵措施帶來的效果都可能是一時的。根據《CNBC》報導，中國國務院新聞辦公室將於8日上午舉行記者會，由中國國家發展改革委主任鄭柵潔等人帶領，向傳媒介紹有關增量政策的實施情況，北京迫切需要其經濟重回正軌，以實現5%的年度成長目標，所以在十一假期開始前，當局就推出了一系列刺激政策，包括降息、放寬房地產購買規則、為股市提供流動性支持等等。儘管中國股市在一連串救市措施推出後，確實有明顯起色，但中國市場研究集團創辦人兼總經理雷小山表示，現在中國政府需要增加財政刺激措施，以維持漲勢動能，後續關鍵是新措施是否針對實體經濟。ING大中華區首席經濟學家宋（Lynn Song）也表示，短期內樂觀情緒可能會持續，建議政策制定者推出更多支持性政策，充分利用當前出現的積極勢頭，但也提醒經濟反彈的動力，取決於政策實際執行情況，以及政策制定者「多快、積極」的提出後續支持措施：「如果其中任何一項未能達到要求，樂觀情緒可能會動搖。」Natixis高級經濟學家Gary Ng 則認為，市場繼續上漲的空間正在縮小，現在取決於經濟的實際改善有多少；麥格理資本（Macquarie Capital）中國股票策略主管Eugene Hsiao也指出，現在的關鍵是減少刺激措施數量，著重在幫助提振工資、消費和整體消費者信心的實際機制。