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▲今、明兩日受到東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢。（圖／NOWnews攝影中心）

今（8）、明兩日受到東北季風影響，北部、東半部有局部雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，北台灣明顯轉濕涼，直到國慶日才會略微回溫轉晴，當天各地多雲時晴、舒適宜人，僅東半部及山區午後偶有零星降雨的機率。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今（8）日清晨北台灣及中部山區已有局部降雨，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩日受到東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢。另外，北台灣明顯轉濕涼，今日最高溫不及27度；中南部多雲時晴，山區偶局部陣雨，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為北部21至27度，中部23至31度，南部22至34度，東部21至32度。最新模式模擬顯示，國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適宜人，僅東半部及山區午後偶有零星降雨的機率。週五（11日）東北季風減弱，各地多雲時晴，山區午後偶局部陣雨；白天氣溫略升，北部舒適、南部微熱，早晚偏涼。週六至下週一（12至14日）東側水氣逐日漸增，週六各地多雲時晴，東半部及午後山區偶局部陣雨，週日至下週一北部、東半部及午後山區偶局部陣雨；同樣氣溫略升，北部舒適、南部微熱，早晚略偏涼。至於颱風，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東南方海面之熱帶低壓，今將發展成第19號颱風「百里嘉」，朝北北東遠離，對台灣無影響。