今（8）日「寒露」節氣是秋天的第五個節氣，代表天氣逐漸轉涼，早晨先來杯暖呼呼熱咖啡，7-11即起LINE有隱藏精品美式、精品馥芮白買一送一優惠，還有雙十國慶行動隨時取買10送10，相當於美式只要25元、拿鐵40元；全家今（8）日搶美式、卡布奇諾39元優惠券，相當於近6折開喝，還有明（9）日起特濃拿鐵、奶茶、荔枝紅茶10元多一杯。
🟡全家便利商店
📍APP｜10月8日至10月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾FMC瓶裝茶任選買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
📍APP「優惠趣」｜10月8日10:00開搶
◾卡布奇諾特價39元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特濃美式特價39元，7.1折（原價55元、特價39元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶特價36元，6折（原價60元）➡️點此購買
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◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
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