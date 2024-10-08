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▲▼黃小柔透露曾有一名演藝圈大哥對她性騷擾，不僅言語猥褻還動手了。（圖／黃小柔臉書）

▲黃小柔說自己的中性形象其實是保護色。（圖／黃小柔臉書）

▲「4 in Love」由黃小柔（左起）、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳組成，4人曾在楊丞琳演唱會上演世紀合體。（圖／資料照）

43歲女星黃小柔昨（7）日突發布影片，自爆曾遭演藝圈大哥伸狼爪的往事。黃小柔說自己曾被前輩問過罩杯大小，對方還伸手抓她屁股，讓她心生恐懼；最後為了保護自己，黃小柔選擇扭轉形象改走中性路線，經常被人調侃：「她就是男生」，黃小柔也只能無奈地說：「其實那個是保護色」，震撼內容曝光掀起網友討論。黃小柔曝光自己的訪談影片，她被問道：「演藝圈有沒有那種螢幕形象很好，但私底下很討厭的人？」黃小柔感嘆：「超多的」。她說自己剛出道時就曾被前輩問過要不要一起吃晚餐，如果拒絕了，等於後面工作都沒了。她還說自己曾碰過一名演藝圈大哥，竟然明目張膽問她罩杯多少，還直接對她說：「好想搓一下喔」，讓黃小柔傻眼。黃小柔說該名大哥之後還動手往她的屁股抓，部位很接近私密處，讓她心生恐懼。最後黃小柔詢問其他女性前輩該如何自保，有人勸她：「你就把自己弄得很像男生就不會出事」，所以黃小柔就改走中性路線，即便被調侃「很像男生」她也無所謂，直言這其實就是自己的保護色。該支影片曝光後迅速掀起網友討論，紛紛猜測到底是哪個演藝圈豬哥，「這可以告了，經紀公司保護藝人的話，遇這種狀況該法院見」、「哪個男藝人手那麼髒，不怕爛哦？」、｢把名字講出來」、「這可以算是metoo事件了！太過份了，不論是哪位女明星，都不該被如此對待，管他是什麽哥，這種人我就不會看他作品了！當人家女藝人是什麼？」回顧黃小柔出道經歷，她在2000年隨著團體4 in Love出道，當時也才18歲，團員包含楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳，雖然組合只出過兩張專輯就於2002年解散，但幾人私下感情還是很不錯。之後黃小柔轉型成通告藝人，在螢光幕前搞笑、男人婆的形象廣為人知。後來黃小柔在2014年嫁給大12歲的老公王睿，兩人婚後育有二子一女，家庭生活幸福美滿，目前黃小柔仍活躍於演藝圈。