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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，至今已逾1個月，網紅「館長」陳之漢日前在直播時大讚新北市長侯友宜，認為他是個不錯的人，不僅沒有對柯文哲落井下石，自己2024年總統大選跑去支持柯文哲時，侯友宜也從頭到尾沒有罵過他一次。館長5日在直播時表示，現在侯友宜沒有要選總統，他可以說實話了；他表示，自己和侯友宜認識很多年，侯是個非常非常好的人，可缺點就是不太會講話，侯也曾在他面前講過自己實在不會講話，當了一輩子公務員，講話就是這樣，也知道要改。館長2023年時，也給過侯友宜建議，跟侯友宜說，「你要改得強一點」。館長續指，侯友宜之所以能連任新北市長，是因為他都有在做事，侯真的是個不錯的人，「你什麼時候聽過侯友宜亂講什麼東西？」像柯文哲出事到現在，有聽過侯友宜落井下石一次嗎？有講過一句不好的話嗎？館長也坦言，侯友宜對他真的好，當年他母親的告別式，政治人物只有侯友宜出席；而他舉辦健美比賽時，侯友宜獲邀前來，還稱讚他每次都辦很好的活動，讓他聽了快掉淚；他的槍傷案，最關心他的不是柯文哲，而是侯友宜。館長也說，他最後「背叛」侯友宜，總統大選時去挺柯文哲，侯友宜也沒說什麼、從頭到尾沒有罵過他一次，侯友宜幕僚有說，侯友宜能諒解，反正都選完了，已經翻頁了，讓館長不禁表示，「侯友宜真的是一個很好的人。」