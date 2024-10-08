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▲大苑子回歸台灣鮮搾柳丁綠，今寒露「許慶良鮮奶茶買一送一」隱藏優惠。（圖／大苑子提供）

▲左起：「焦糖脆脆栗子幽幽格」中杯90元、4oz「塔巴斯科幽幽格」48元、「藍莓竹炭幽幽格」中杯95元。（圖／發發提供）

▲暗黑奇異鳥週邊商品開搶。（圖／發發提供）

今「寒露」節氣天氣轉涼、適合趨吉避凶開運，先喝個大苑子「許慶良鮮奶茶買一送一」隱藏優惠；優格手搖飲發發聯名美國百年辣醬TABASCO，開發萬聖節限定「幽幽格」新品今88折優惠、一日限定「辣度免費升級版」、10月還有免費加料，暗黑系奇異鳥週邊商品一次整理。10月好事連連，大苑子不只有100%「台灣鮮搾柳丁綠」回歸開賣，超級會員計劃今10月8日大苑子PAY完成信用卡自動加值，可享「許慶良鮮奶茶買一送一」隱藏優惠（原價130元）；10月9日大苑子會員獨享「青森蘋果冰茶第二杯半價」（原價二杯140元）；10月10日大苑子會員轉贈商品券／優惠券，即可獲得「10元/5元」折價券。萬聖節療癒系手搖飲發發也學壞了！聯名美國百年辣醬TABASCO，首創融合紅椒汁與招牌優格的「塔巴斯科幽幽格」酸辣新品；今一日限定「辣度免費升級版」滿足嗜辣控，到店購買飲品滿200元且包含一杯「塔巴斯科幽幽格」，送「TABASCO紅椒汁迷你瓶＋奇異鳥貼紙」乙組，售完為止。並以萬聖節經典色彩為靈感，以台灣孟宗竹炭粉結合野生藍莓優格打造「藍莓竹炭幽幽格」、香濃焦糖與板栗子融入發發無糖優格的「焦糖脆脆栗子幽幽格」，10月8日適逢發發品牌日，到店購買或使用你訂線上訂餐，購買兩杯藍莓竹炭幽幽格或焦糖脆脆栗子幽幽格，可享「88折優惠」；十月加入發發官方LINE好友，即可領取專屬優惠券、購買優格飲享「免費加料」2選1（白玉珍珠或寒天啵啵）乙次，期間限定，售完為止。粉絲眾多的IP奇異鳥也換上搞怪暗黑造型，黑色奇異鳥針織包188元、黑色奇異鳥公仔杯套提袋388元、10月限定奇異鳥金屬徽章別針-萬聖款99元。