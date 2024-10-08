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巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的流亡領袖馬夏艾(Khaled Meshaal)表示，儘管在與以色列持續一年的戰爭中損失慘重，但哈瑪斯將如「鳳凰一樣」浴火重生，並繼續招募戰士和製造武器。在引發這場戰爭的哈瑪斯襲擊滿一週年之際，馬夏艾把這場與以色列的衝突，描述為跨越76年更廣泛敘事的一部分。這段歷史可以追溯到被巴勒斯坦人稱作「災難」(Nakba)的事件，許多巴勒斯坦人在1948年以色列建國戰爭期間流離失所。68歲的馬夏艾接受路透社專訪指出：「巴勒斯坦歷史是由循環構成的」。馬夏艾是哈瑪斯總領導人辛瓦(Yahya Sinwar)領導下的高階官員。馬夏艾說：「我們經歷了失去烈士、失去部分軍事能力的階段，但巴勒斯坦精神將如鳳凰般再次崛起。感謝真主。」馬夏艾說，哈瑪斯仍然有能力對以色列軍隊發動伏擊。馬夏艾曾在1997年從以色列的毒殺中存活下來，並在1996年至2017年擔任哈瑪斯總領導人。哈瑪斯7日也在其攻擊以色列南部滿一週年的這一天，從加薩發射了4枚飛彈，這些飛彈全數被攔截。馬夏艾指出：「我們損失了部分彈藥和武器，但哈瑪斯仍在招募年輕人，並繼續生產很大一部分的彈藥和武器」。但他沒有提供細節。馬夏艾在哈瑪斯仍具有影響力，因為他過去將近30年間在領導階層中扮演了重要角色，而且現在也被廣泛視為是哈瑪斯的外交代表人物。馬夏艾的發言顯然是為了發出一個訊號，表明無論遭遇多少損失，哈瑪斯都將奮力作戰。國際危機組織(International Crisis Group)中東和北非計畫主任希爾特曼(Joost R. Hiltermann)說：「整體而言，我會說(哈瑪斯)還活著，仍在繼續運作...可能會在某個時間點在加薩捲土重來。」希爾特曼指出，以色列尚未制定對加薩的戰後計畫，而這可能會讓哈瑪斯重建，儘管可能沒有過往的實力，或同樣的形式。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室拒絕對馬夏艾的發言置評。更多中央廣播電臺新聞