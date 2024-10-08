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週刊今（8）日爆料，檢方追查京華城弊案，查出民眾黨主席柯文哲除了高中同學李文宗之外，另有一位真正的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜；她在柯文哲一聲令下「把錢保護好」，現仍滯留日本未歸。對此，政治評論員吳靜怡透露，柯文哲對「橘子」的信賴程度超越陳智菡很多。《鏡週刊》今天封面故事再爆檢方調查京華城案進度，並稱威京集團子公司鼎越開發前董座朱亞虎已經全招了。此外，週刊報導指出，在柯文哲USB跟對話紀錄破解後，檢方才掌握到柯文哲身邊有真正的貼身帳房許芷瑜，不過，許芷瑜早在北市議員應曉薇被逮前一天就已出境赴日，至今未歸。對此，民眾黨前黨員、政治評論員吳靜怡今天也爆料，許芷瑜的家境非常富裕，是柯媽媽何瑞英好姊妹的孫女，在黨內的角色「就像是柯文哲的傳話筒和探子」。吳靜怡進一步指出，柯文哲對「橘子」許芷瑜的信賴程度，就是交接Line管理員時，除了指定柯文哲本人之外，唯一就是「橘子」，顯見柯文哲信賴「橘子」的程度超越陳智菡很多。吳靜怡也喊話許芷瑜「回家吧！」「如果搞到被通緝就太不值得了。」週刊另爆料，知情人士透露，柯文哲的2名帳房李文宗及許芷瑜能夠處理柯陣營的金流及政治獻金，關鍵是2人跟柯文哲的關係已超越一般幕僚，「形同柯的近親家臣。」