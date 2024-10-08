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▲為了避免南海軍事化，美國反對台灣在太平島部署刺針防空飛彈。（圖／記者呂烱昌 攝）

桃園檢警去（2023）年3月破獲軍火庫，驚見先進武器刺針飛彈發射筒甚至以2.5萬元廉價售出，桃檢昨日依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等罪嫌，起訴海軍陸戰隊汪姓上尉、譚姓、王姓和邱姓3名士官及熊男共5人。在檢方偵辦軍品盜賣的的同時，媒體報導，我方向美國提出在台灣組裝生產刺針飛彈。不過，國防部長顧立雄昨（7）日在立法院表示，目前沒有討論這個項目，台灣也沒有足夠量能。對此，民眾黨立委林憶君分析指出，刺針飛彈對美國而言是高度政治敏感的裝備，應該不會輕易轉移產能。林憶君表示，前兩天看到這則新聞開始傳開時便覺得有些問題，因為刺針飛彈操作簡單卻能有效對付空中目標，對美國而言是高度政治敏感的裝備，應該不會輕易轉移產能。林憶君進一步分析，冷戰時期美國中央情報局（CIA）曾提供刺針飛彈給數個游擊組織，並在冷戰時期擊落大量蘇聯的直升機與戰機，而日後隨著政治情勢演變，某些游擊組織與美國反目成仇，這些刺針飛彈反過來成為美軍一大威脅，因此刺針飛彈對美國而言，一直都是高度政治敏感的裝備，美國只會將刺針飛彈交給信任的盟友。林憶君表示，台灣過去一直都只能買到車載或定點發射的刺針飛彈，可由士兵扛在肩上發射的肩射版本是近年才同意賣給台灣。至於委外製造刺針飛彈，目前僅有德國與土耳其兩個北約國家，更何況飛彈內部關鍵的發動機、陀螺儀、尋標器、電池冷凍模組等零組件，供貨來源也很有限，光要滿足美國產線需求都有困難，要再把產線轉移到台灣的可能性應該不高。