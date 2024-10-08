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洛杉磯道奇隊一壘手Freddie Freeman因腳踝不適，而在國聯分區系列賽G2第6局退出比賽。Freeman在季後賽前右腳踝扭傷，通常來說這樣的傷勢會讓他缺席約一個月的比賽，但從他受傷到系列賽首戰開始只有不到10天的時間可以恢復，最終他仍選擇為球隊出戰。G2傷勢讓他感到不舒服，道奇隊主帥Dave Roberts今（8）日表示，將會觀察Freeman之後的狀況，如果傷情沒改善，可能不會讓他出賽。Freeman在底的比賽中扭傷了腳踝，之後他仍選擇和隊友攜手奮戰，可惜傷勢還是影響了他的發揮，最終必須在G2比賽中提前離場，Max Muncy移防一壘，Kike Hernandez 前往三壘。道奇隊以2：10落敗，將以1：1系列賽比分前往客場。「在比賽進行到一半時，我得到消息說他（Freeman）的腳踝真的很不舒服。」Dave Roberts賽後告訴記者，「他感到很沮喪、非常很沮喪，確定無法繼續比賽了。」今天回報傷情，Roberts說Freeman正在接受治療，仍然感到很不舒服，所幸今天是休息日，他可以暫時讓他緩緩、進行治療，可是如果傷情沒有改善，可能不會出賽。Roberts告訴記者Freeman在每日觀察名單中，明天晚上訓練後會看看他的治療情況，看看他的感受如何，然後在G4球隊也是會走同樣的流程，來決定他是否會出賽。