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美股四大指數昨（7）日逢高拉回，其中道瓊指數下跌398點，創下9月6日以來單日最大跌幅。也因此拖累台北股市今（8）日開盤下跌11.24點、來到22691.32點，力拚守住所有均線。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.02點、來到271點。權值股全數走低，台積電開盤下跌5元、來到1000元，千元保衛戰；鴻海開在平盤價位197.5元；聯發科開盤下跌15元、來到1235元。上週公布的非農就業報告，消除市場對聯準會在11月會議上再次大幅降息的預期，美國10年期公債殖利率升至4%以上，拖累美股四大指數昨日全數收黑，道瓊指數下跌398.51點或0.94%，收41954.24點，創下9月6日以來單日最大跌幅；那斯達克指數下跌213.95點或1.18%，收17923.9點；標普500指數下跌55.13點或0.96%，收5695.94點；費半指數下跌10.03點或0.19%，收5196.8點。科技五大天王全數收黑，Meta下跌1.87%，蘋果下跌2.25%，Alphabet下跌2.44%，微軟下跌1.57%，亞馬遜下跌3.06%。半導體股多數走低，輝達上漲2.24%，美光上漲0.76%，高通上漲1.16%，應用材料下跌0.91%，德儀下跌0.71%，AMD上漲0.041%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.85%，日月光ADR上漲0.30%，聯電ADR下跌1.44%，中華電信ADR下跌1.13%。