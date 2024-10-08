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週刊今（8）日報導檢方追查京華城弊案進度，並稱威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎「咬出市長室喬容積率祕辛」。不過，北市議會京華城小組召集人游淑慧直指報導中至少3點有誤，包括容積率560%的時序、威京7員工匯政治獻金210萬元時序以及北市都發局2020年3月27日函覆京華城的，不是容積率560%，而是678%。國民黨北市議員、議會京華城調查小組召集人游淑慧今天表示，《鏡週刊》報導的京華城案情有諸多錯誤，她並一一條列指出：錯誤一：本刊調查，朱亞虎9月27日到案已坦承，2020年為了讓京華城容積率從392%增至560%，曾與沈慶京到台北市政府市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。議會調查：392%到560%的進展是發生在2017年，當時沈確實曾來市府拜會，但時任副市長是林欽榮。這個容積2017年柯市府即提案都委會討論通過。錯誤二：威京集團主席沈慶京2020年為了讓京華城容積率從392%增加到560%，與心腹朱亞虎到台北市府市長室與柯文哲密談後，民眾黨政治獻金專戶收到威京集團7名員工匯入共210萬元，#隨後京華城容積率也獲確定定為560%議會調查：2017年京華城容積率早已確定為560%。威京員工於2020年3月捐款，當時威京已開始陳情要求560%確認後的下一階段：允建樓地板面積保障678%。錯誤三：2020年3月26日210萬元入帳民眾黨後，隔天台北市都發局即函覆京華城，沈慶京在確認京華城案容積率至少有560%……議會調查：2020年3月27日，都發局函覆的那封「奉交下」公文，是特別讓京華城知道，都發局奉柯市長交下的陳情信辦理，會將允建樓地板保障678%一事交給都委會研議。游淑慧進一步解釋，簡單來說，京華城容積案前傳560%的確認早於2017年底、2018年初就通過都委會並予以公告確認；後續京華城進一步爭取的是12萬平方公尺的允建樓地板面積保障（換算容積率678%），2020年3月 第一次便當會也是討論此事，直到2020年7月，京華城該訴求被行政法院二次駁回之後，京華城才改為爭取容獎20%（換算開發容積率為672%）。