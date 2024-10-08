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▲颶風海倫造成的破壞都還沒善後完，颶風米爾頓又將來襲，佛州居民不敢大意，緊鑼密鼓的進行災後整理工作。（圖／美聯社／達志影像）

颶風「米爾頓」（Milton）7日在墨西哥灣（Gulf of Mexico）迅速增強為最高等級的5級颶風，持續朝美國佛羅里達州方向前進，該州嚴陣以待，多個郡縣已宣布進入緊急狀態，坦帕灣地區可能出現危險風暴潮。美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在佛州也有多項產業，其中他所創立的自家社媒平台「真相社群」（Truth Social），其佛州母公司的辦公室，就處在颶風的危險路徑上。綜合美媒報導，米爾頓在墨西哥灣上空，因為海水溫暖度等多項因素加持，以令人難以置信的速度，迅速增強為5級颶風，預計當地時間週三在佛州登陸，而川普在佛州有多座大型房地產，包含知名的海湖莊園（Mar-a-Lago Club）以及高爾夫球度假村。雖然川普的海湖莊園、高爾夫球度假村，都位於颶風米爾頓的預期路徑之外，但路徑是有可能改變的；此外，經營「真相社群」的川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group），總部就位於佛州，其薩拉索塔（Sarasota）辦公室就在颶風的預期路徑範圍內。截至發稿時間為止，川普媒體與技術集團，並沒有回應外媒關於薩拉索塔辦公室有多少員工、如何為米爾頓做防災準備等問題。眼看米爾頓的強度還在持續增強，美國聯邦緊急事務管理局官員圖里（Keith Turi）警告：「時間已經不多了，今天和明天是颶風登陸前，最後剩下的準備時間。」