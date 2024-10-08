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▲阿滴說蔡康永有私下詢問他學習語言的竅門，謙虛態度讓他印象深刻。（圖／阿滴Threads）

知識型網紅阿滴YouTube頻道有279萬人訂閱，人氣相當旺，日前他合作主持人蔡康永拍訪談影片，昨（7）日晚間就曝光兩人合照，阿滴表示很榮幸可以跟蔡康永聊天，他也在Threads上分享兩人的對話截圖，讚嘆蔡康永虛心向他請教學習語言的竅門，令他印象深刻，直言：「這個世界上最優秀的人果然是謙虛、不放過任何學習機會的人！」阿滴昨日在臉書發文，開心分享與蔡康永的合作過程，也曬出兩人的合照讓粉絲又驚又喜。阿滴說自己很榮幸可以跟蔡康永對談，透過一來一往的互動讓他理解更多道理：「在每一次的對答裡，我都覺得像是在閱讀一本書，而且是寫得很好、邏輯縝密、有頭有尾的章節」。事後，阿滴也在Threads貼出他和蔡康永的對話，只見他把合照傳給蔡康永，並向蔡康永道謝，蔡康永也貼心回道：「聊得很開心，也受到學語文的鼓勵」。阿滴說，他對蔡康永印象最深刻的除了訪談互動，還有一個鏡頭外的細節，那就是蔡康永主動向他請教學習語言的訣竅與心態，這讓阿滴大有感觸的說：「深刻覺得，這個世界上最優秀的人果然是謙虛、不放過任何學習機會的人！」阿滴分享的貼文曝光後，網友看了也紛紛留言，「好喜歡這集，兩位真誠又正向的人想讓大家感覺舒服一點，謝謝阿滴克服緊張感完成好棒的訪談」、「對世界仍保持探究的好奇心跟學習的熱忱」、「這集超棒～喜歡聽蔡康永說話，教會我享受自己的普通」、「好值得一再反芻回放的訪談」、「下次換滴妹訪問小S好了」。