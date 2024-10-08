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週刊今（8）日爆料民眾黨主席柯文哲的貼身帳房許芷瑜現仍滯留日本，並揭露許芷瑜其實是柯文哲的遠房親戚，且許芷瑜的外婆杜鄭寵兒就是傳奇醫師杜聰明的兒媳。去年曾質疑柯文哲號稱領過杜聰明獎學金是說謊的退休家醫楊斯棓今則指出，看過週刊報導後，他一切「恍然大悟了」。民眾黨主席柯文哲去年參選總統期間，公開表示自己曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」，但楊斯棓查詢歷屆得獎名單卻查無此人，質疑柯文哲說謊、領的是「家裡獎學金」。當時柯文哲競總則出示杜聰明兒媳杜鄭寵兒聲明，還提供杜聰明生前帳本證明柯文哲確實領過2次2000元獎學金。不過，事隔1年，《鏡週刊》今日報導直指柯文哲的貼身帳房許芷瑜，外婆就是杜鄭寵兒。這也讓楊斯棓忍不住直呼「恍然大悟」、「許芷瑜，果然什麼事都有你的份！」楊斯棓今天發文表示，為何去年杜鄭寵兒敢以私帳魚目混珠，幫柯文哲在獎學金一事扯瞞天大謊，「原來他們關係如此穩固，難怪魚水互幫」、「沒有這個名，硬要奪這個名」。