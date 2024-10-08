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今（8）日《The Athletic》NBA知名記者Shams Charania在社群網站上宣布，自己將加入ESPN。今年夏天尾聲，ESPN王牌記者Adrian Wojnarowski離職，Charania過去和這位資深媒體人在Yahoo共事過，也學會Wojnarowski的「Woj Bomb」的爆料能力，如今進入ESPN，預計他的年薪將會大幅上漲。Shams Charania在社群網站上寫道：「我很榮幸加入ESPN，擔任該公司的NBA資深記者。我迫不及待地想成為ESPN優秀團隊的一員，為全球體育觀眾服務。」在今年9月18日，ESPN王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski突然宣布退休，在ESPN工作了7年之後，決定離開這個行業。這位知名媒體人將展開人生新的一頁，接受了母校聖文德書院 (St. Bonaventure) 男籃總經理的職位，轉換跑道。Charania在NBA業內「爆料界」的評價僅次於Wojnarowski，而且近年有不相伯仲的趨勢。在後者宣布引退後，外界就有傳聞指出ESPN可能會聘請Charania頂上這個空缺。今年夏天早些時候有報道稱Charania與《The Athletic》及FanDuel TV 的合約即將到期，他本人卻一直沒有太多關於下家的動作，如今終於揭曉，他追隨Wojnarowski走過的路，前往業內龍頭任職。