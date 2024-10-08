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▲王瞳第一次演盲人，演完一場戲後大嘆不容易，眼睛相當酸澀。（圖／民視提供）

王瞳去年在民視停車場和機車發生擦撞，導致她14年的國產車保險桿脫落，花了7萬多元修車，近來她迎來38歲生日，被週刊直擊開了要價300萬元的賓士新車和朋友聚餐。王瞳現在忙拍八點檔，每天從台北市內湖區開到林口拍戲，根據《鏡週刊》報導，10月1日她穿著白色上衣和牛仔褲，臉上化著淡妝看起來氣色不錯，自從丈夫艾成在2022年過世後，王瞳也逐漸走出悲傷，重拾正常生活，身型看起來也有豐腴一些。王瞳表示自己的確買了新車，希望可以當作出道24年送自己的禮物，這也是她自己買的第一台車，為了樂團演出的安全考量，時常要載樂器，因此才看上休旅款式。王瞳出道多年，都是由爸媽替她理財，近幾年她也開始學著掌握自己的財物，還幫自己買了新手機，王瞳日前也和《愛的榮耀》劇組一同慶生，分享與霸氣樂團（87 Band）的于浩威、樂咖、阿修羅、小頭一起到日月潭向山遊客中心陪伴大家搖滾週末夜，「沒想到主辦單位還特別安排了生日驚喜，讓我又驚又喜。」她表示，在舞台上唱歌，是讓她感到最放鬆的方式，也是她自我療癒的方法之一。她進一步說現在《愛的榮耀》的角色蔡小葉因意外失明，讓她每天都沉浸在悲傷的情緒中，但透過音樂，她可以暫時忘卻角色的煩惱，享受音樂帶來的快樂。她還透露霸氣樂團（87 Band）下個月即將到國外演出，期待帶好消息給大家。