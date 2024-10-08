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▲未來一週，北台灣除了週四、週五之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲本波東北季風還沒有明顯的冷空氣，不過配合降雨，體感還是較涼，未來一週，北台灣低溫攝氏21至22度。（圖／中央氣象署）

昨（7）日開始，入秋第一波東北季風來襲，雖說挾帶著許多水氣，但北台灣從昨夜到今（8）日上午的降雨，仍讓民眾感到有些猝不及防，且比預期的大。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說明，初秋時期，，後續會慢慢回歸正常。針對大台北地區的豪雨，吳聖宇指出，上週末（10/5至10/6）台灣附近受，等到東北季風南下後，迎風面地形上就產生較為明顯的降雨，同時因為，整體大氣狀態也比較不穩定，除了迎風面的降雨外，昨天西半部地區也普遍有較為旺盛的午後雷雨發生，甚至一直持續到夜間、凌晨都還有雷雨胞活動的情況。吳聖宇表示，等到東北季風再持續南下一段時間，夏季的暖濕空氣範圍被往南推移，，除非有特殊的環境配合，不然雨量不會每次都這麼大，雨區範圍也會縮小到迎風面的地形上，西半部受影響的程度會明顯減小。今天東北季風仍然較強，新竹以北、宜蘭、花蓮持續會有陣雨或短暫陣雨，其中在，溫度方面，北台灣高溫僅攝氏26至28度，中南部可達攝氏30至32度。夜晚清晨，中部以北、東半部低溫大約攝氏23至24度。明（9）日水氣會逐漸減少，迎風面的大台北、東半部仍有短暫陣雨，中南部山區午後雷陣雨，，不過後續因為降雨減少，北台灣白天的高溫也可能會略為上升，但仍會保持在攝氏30度以下，整體來說算是體感較為舒適。至於是否有颱風發展動態？吳聖宇提及，，不過路徑受太平洋高壓引導，將會快速向北到東北方向，前往日本以東遠洋，並不會接近陸地，對台灣也不會有影響；一直到10月中旬，熱帶洋面都比較平靜，暫時沒有看到新的擾動發展的預測，可能要等到下旬之後才會再有擾動發展。