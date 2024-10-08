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中國A股三大股指，在經歷十一黃金週長假後，8日開盤即集體大漲。綜合中媒報導，滬指高開10.13%報3674.4點，深成指漲12.67%報11864.11點，創指漲18.44%報2576.22點。近千檔股票競價漲停，超百支寬基ETF漲停。報導指出，統計顯示，兩市及北交所共5329檔股票上漲，5檔股票下跌，平盤有15檔股票；兩市及北交所共有4976檔股票漲幅在9%以上，沒有股票跌幅在9%以上。中媒《第一財經》聲稱，8日開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破1兆元人民幣，刷新9月30日最快破兆的紀錄，也是連續第5個交易日突破1兆元。另一方面，香港恆生指數低開250點或1.08%，失守2萬3000點，報22849點；國企指數跌96點或1.15%，報8,234點；科技指數跌93點或1.73%，報5293點。截至發稿時間為止，港股跌幅仍在持續擴大。此外，8日港股地產股集體下跌，雅居樂集團跌超22%，中國金茂跌逾19%，富力地產跌逾18%。中國國務院新聞辦公室將於8日上午舉行記者會，預計會介紹「系統落實一攬子增量政策，紮實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，市場普遍預測或將出台接力財政政策，包括加碼國債、增加補貼促消費等。