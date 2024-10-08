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▲江蕙演唱時的花朵背景，掀起不小討論。（圖／許常德IG）

台語天后江蕙封麥9年，上週六在國慶晚會上復出開唱，一連演唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉3首歌曲。事後舞台背景掀起不小討論，知名音樂人許常德也評論「好可怕的背景」，沒想到有部分網友因此批評許常德。對此，許常德在臉書還原真相，認為自己是被斷章取義，他認為江蕙復出狀況不錯，聽得出來情緒很滿，但因為有人傳了現場的畫面給他，他才會批評舞台背景，沒想到卻遭曲解，讓他覺得很不爽，「我不知道為何要花時間解釋。」許常德在臉書發文表示，很多人只看媒體斷章取義的標題，就跑去撻伐他，根本就是造業。因為其實是他前天開直播時，有觀眾詢問他是否有看江蕙的演出，他回應「我有看啊，還講到江蕙狀況不錯，出場就情緒很滿，很感動，都聽得出在顫抖。」其他的部分，他只對舞台設計有意見，看到有人傳來現場的畫面，他才說從照片看起來舞台很可怕。許常德強調，自己是對舞台美感有意見，不是對江蕙，「我是覺得好不容易邀請江蕙，並獲得她的首肯願意復出，這是大家的幸運」，且封麥和復出都是很慎重的決定，很多歌手宣布封麥辦演唱會能海撈一筆，但江蕙不用封麥就能賺到了，「她是不用做這種事的人。」許常德也不解，為何不能評論節目安排，「到底是媒體見獵心喜，還是有些只看標題的江蕙的粉絲根本不知道美術對藝人的重要？我現在寫這篇也是很不爽的，我不知道為何要花時間解釋，但我希望不要影響江蕙的心情，我想她也不會有這種需求。」許常德也說，自己之前也有評論過演唱會的海報，「粉絲們可能不是每個人都在意，但專業人在意的點都是攸關藝人的前途，因為美感不是只有美術，還有造型、服裝、妝髮、攝影、設計、美術與文字，這是要整體思考的，不然藝人都不用特地一定要哪個造型師。」