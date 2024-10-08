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美國聯準會（Fed）降息2碼後，美元指數並未因此一蹶不振，近日更站上102，亞洲主要貨幣兌美元走貶，新台幣兌美元10月3個交易日已大貶快5角。 國泰世華銀行認為，美歐兩大經濟體的景氣數據同步走緩，且雙方皆已啟動降息，導致美歐利差較難拉開，將限縮美元指數的貶幅。至於新台幣匯價走勢，隨美國步入降息，將受美台貨幣政策差異加大及台股表現的影響。美國終於迎來市場期盼已久的降息，美國與中國2大經濟體在超乎預期的政策轉向下，全球市場未來是否變得更加光明? 國泰世華銀行發布最新「2024年第4季全球經濟及市場展望」報告指出，貨幣政策對經濟基本面的提振需要時間發酵。雖然目前美國經濟依舊展現出韌性，加上貨幣政策逆風減弱下，有望實現軟著陸，而中國刺激政策短期內有助於市場情緒提振，但可否扭轉中國內需及通縮壓力仍需觀察。展望第4季，國泰世華銀行指出，除了經濟不確定性之外，美國總統選戰也將增添市場震盪，投資人可藉由多元資產配置來降低風險，掌握資金輪動的機會。國泰世華銀行分析，儘管美國就業市場表現雖觸及薩姆法則 門檻，觸動市場敏感神經，但就業放緩和勞動力缺口收斂，部分原因與外籍勞工湧入有關，且尚未見到企業大規模裁員的跡象，這與過往衰退時期有所不同。美聯準會一口氣降息2碼之後，銀行放貸標準趨向寬鬆，企業投資有望回穩，加上消費活動保持韌性，美國經濟仍有望實現軟著陸。然而，美國大選戰況日趨激烈，兩黨的關稅、企業稅率和移民政策上的立場，將對日後資產走勢影響甚鉅，預期在11月選戰結果出爐前，市場資金將採觀望態度。在股市方面，雖然相對寬鬆的貨幣政策有利於股市表現，但美大選在即，加上現階段市場對明（2025）年企業獲利展望存在分歧，預期股市將延續高位震盪走勢，待經濟前景明朗化後，才有望進一步推升。須留意的是，AI投資浪潮持續推動半導體產業銷售走揚，為科技股表現提供支撐，但隨著企業獲利成長速度自高點回落，加上終端的消費性電子產品需求不如預期，將使科技股漲勢收斂，驅使類股輪動更加明顯，具防禦性質的產業，如電信、保健，及核心消費等，有望獲得資金青睞。在債市方面，美國公債殖利率長線將下行，但現階段已提前反應降息循環的前景，殖利率大幅下修的可能性降低，短期亦可能反彈。相較於過去10年來，目前美國公債殖利率仍處於相對高位，挾穩定息收優勢，在景氣降溫和市場波動加劇之際，可有效發揮保護資產的防禦性功能。對於長期穩定資金流需求的投資人，國泰世華銀行建議，仍可於債券殖利率反彈之際，把握逢高鎖利的最後契機。