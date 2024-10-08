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▲Dora（左）外型甜美可愛，和長相帥氣的林子洧（右）十分般配。（圖／Dora、林子洧IG）

▲Dora（左）和林子洧（右）曾被抓包拍照背景一致，就連色調濾鏡也相同。（圖／Dora、林子洧IG）

擁有深邃五官被封為「混血女神」的樂天啦啦隊隊員洪葳（Dora）被爆和桃園璞園領航猿籃球隊球員林子洧戀愛中。兩人不僅被抓包在IG偷偷放閃，在同一個地點打卡拍照，林子洧還被拍到溫馨接送Dora。面對戀愛傳聞，樂天公關則回應，球團不會干涉女孩們私下的交友狀況，未正面否認消息，女神死會的可信度極高。據《CTWANT》報導，上月中Dora結束「一日店長」的活動後，獨自搭計程車返回天母住家，沒過多久林子洧就開車出現在樓下。Dora下樓後看見林子洧駕駛的灰色轎車，熟稔的坐上副駕駛座，看起來交情匪淺；之後車子開到台北大巨蛋，抵達目的地後疑似為了避嫌，只有Dora一人獨自下車看球，林子洧駕車離去。事實上，除了溫馨接送外，早就有粉絲從兩人的IG照片發現端倪。兩人曾在同天貼出SOMA飲料杯，還曾先後隔1個月，貼出在日本街頭拍攝的照片，背景為同一個路口，似乎是一起出國約會。林子洧日前PO文貼出籃球照笑喊：「我一生的摯愛」，也被網友歪樓調侃：「是Dora嗎？」兩人戀愛傳聞似乎早就不是新鮮事。對於兩人的曖昧互動，樂天球團公關則回應，不會干涉啦啦隊私下的交友情況，只會叮嚀她們要恪守本分，謝謝外界關心。而身高158公分，體型嬌小的Dora其實人氣超旺，IG有22.7萬粉絲追蹤，現為樂天女孩的她，也是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的隊長，過去還曾是Uni-Girls的成員，舞蹈科班出身，實力不在話下，去年還獲得中職網路票選「啦啦隊新人王」的封號。