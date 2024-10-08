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MLB美國職棒國聯分區系列賽G2，洛杉磯道奇昨（7）日與聖地牙哥教士隊的比賽打得火熱，最終由教士隊以10：2帶走比賽勝利，目前系列賽前2戰下來雙方各拿下1勝。而隨著比賽進行，觀眾的情緒也來到最高點，過程中甚至一度有球迷「丟垃圾進場」，導致比賽一度被迫暫停，保全也出來保護客隊球員，教士隊外野手Jurickson Profar昨日在比賽過程中，上演6星級美記守備，只見他硬生生地沒收Mookie Betts一發可能的全壘打，隨後與看台上的道奇球迷之間有著一些「言語交換」，後續也引發球迷的不滿。比賽進行到7局下半時，而道奇總教練Dave Roberts稍早談到前役的衝突過程，他則表示，「昨晚的比賽確實很情緒化，所以對於球隊而言，今天能夠稍微休息並重新調整，這是件好事。」系列賽G3道奇將前往教士主場踢館，2隊誰能夠贏球就能率先聽牌，對於客場出戰的道奇而言，勢必會面臨龐大壓力，稍早比賽的門票也已經宣告售罄。Dave Roberts稍早談到明天的比賽則表示，「作為一個團隊，我認為我們已經準備好了，明天將是充滿敵意的，這會是一場艱苦的比賽，但我們必須持續在場上保持專注、競爭和戰鬥。」而道奇的明星一壘手Freddie Freeman，前役因右腳踝扭傷關係，提前下場休息，當被問到Freeman現在的恢復情況時，Roberts表示：「，我很感激今天有時間，能夠讓他稍微休息。」