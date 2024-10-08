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▲▼高圓圓說趙又廷私下都連名帶姓地叫她，讓全場笑翻。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV）

趙又廷與高圓圓在2014年結婚，雖然婚後低調，但每次只要聊起夫妻互動都甜到不行，近來高圓圓在節目上聊到老公趙又廷私下都怎麼稱呼她，結果卻讓胡歌笑翻了。高圓圓在中國綜藝節目《週六看好劇》中和男來賓玩戴耳機看口型回答問題的遊戲，來賓問，「又廷哥都怎麼叫妳？」正當高圓圓認真思考這個問題的時候，現場來賓都一臉「吃瓜」樣，就連胡歌都期待聽到她講答案。沒想到高圓圓回答，「高圓圓！」竟然是連名帶姓地叫，讓全場笑翻，還有人說，「沒毛病，有點陌生就是。」就連胡歌都表情失守，笑到整個身體往後仰。45歲的高圓圓，外型亮麗又有氣質，和趙又廷婚後將重心放在家庭上，直到今年才開始出席品牌活動，為了回歸演藝圈暖身，上個月她才被直擊出席活動，一身高雅打扮，即便臉上有些細紋，但仍相當美麗。不過就連像她這樣的女神，也都曾被嫌過老，高圓圓當時大方說，「每天看著鏡子裡自己這張臉，我比大家更知道我長什麼樣，所以沒什麼感覺。」非常霸氣。