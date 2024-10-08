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上月中國深圳傳出一名日籍學童遭到中國男子攻擊，腹部受到重創最終不治身亡，在此事件發生後，掀起在中國日人的擔憂，也有不少日本企業紛紛退出中國。不過深圳日童遇襲事件可能只是導火線，日本資深媒體人矢板明夫近來歸類了三大因素，分析日本企業漸漸遠離中國的原因。矢板明夫在臉書上發文表示，最近看到日本媒體總結近期從中國撤離的知名日本企業的名單後，覺得十分感慨。他回憶起17年前作為日本產經新聞的特派員到北京的時候，「幾乎每個月都要寫幾篇日本的知名企業進駐中國的稿子。」他指出，當時還經常有日本中小企業的經營者為了到中國投資，專程坐飛機到北京找他，請他幫忙介紹好項目。不過當時矢板明夫都回答，「今天的中國，表面看起來機會很多，實際上陷阱也很多。主要的風險在於中國是人治社會。領導人變了，政策就會跟著改變。」讓他感到遺憾的是，「很多人並沒有聽我的勸告，還是投資了。有些企業在最初幾年的確賺到一些錢，但是現在幾乎都已經或者正在考慮從中國撤離。對外國企業來說，今天中國的經營環境確實太差了。」矢板明夫提到，今年六月和九月，蘇州和深圳兩所日本人學校遭到了反日暴徒的襲擊；去年在北京，日本的製藥公司高管作為間諜被逮捕，但中方至今仍然沒有向日方透露所謂間諜案的細節。「這也加深了日本企業對日本人在中國安全的擔憂。」此外，矢板明夫進一步表示，日本企業也感到了地緣政治的緊張局勢。「美國正在推進阻止中國獲取尖端半導體技術的戰略，並要求包括日本在內的盟國步伐要一致。另一方面，中國警告日本，若限制對中國企業的半導體製造設備銷售及相關服務，就會採取嚴厲的經濟報復措施。」矢板明夫引用在中國日本商會的調查數據，續指「1760家企業中有60%回應經濟狀況較去年惡化。不少企業正逐漸將重心向中國以外的亞洲及其他地區轉移。」他表示，對於日本的出口商來說，中國的重要性已不再如往昔。去年中國在日本出口中所占的比重低於18%，創下2015年以來的最低水平。最後，矢板明夫表示，「風險高、態度又不好、還不賺錢。日本企業當然要選擇遠離中國了。」