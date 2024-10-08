我是廣告 請繼續往下閱讀

113年國慶晚會落幕後話題不斷，總統賴清德「祖國說」引爆藍營怒火，不過，資深媒體人李艷秋透露，整個國慶晚會最有趣的幾個謎團，其實都在賴清德致詞完下台的20秒之中，她讀唇語後發現，韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好！」至於他認為賴清德哪裡講得非常好，就要由韓國瑜自己來開示了。李艷秋表示，賴清德的祖國說，總結一句話，就是「我欲台獨，奈何不可得，以中華民國代之以待之」，所以你搞不清楚他說要愛我們的國家是愛哪一個？他說莫忘先賢先烈也不知是指黃花崗烈士，還是台獨路上民進黨的前輩？他講話像繞口令，就是不要讓你搞清楚，各個顏色都自我解讀，選自己能認同的去認同。李艷秋更提及，整個國慶晚會最有趣的幾個謎團，其實都在賴清德致詞完下台的20秒之中。首先，如果她讀唇語的技術沒退步，相信韓國瑜對演講完的賴清德說，「講的非常好！」配上肯定的點頭及誠懇的表情，韓國瑜是認真的讚同賴清德的講話而不是虛偽的客套。至於他認為賴清德哪裡講得非常好，就要由韓院長自己來開示了。李艷秋再指，賴清德有沒有不禮貌的推了台北市長蔣萬安？有人說賴清德見蔣萬安沒有向群眾揮手，拍他的肩提醒他，蔣萬安才突然警醒揮手，賴是個親切的暖男，對照蔣萬安就是個傻愣子；這個論調已經迅速蔓延所有的綠媒及網路。不過也能反向解釋為賴覺得蔣擋了他，拍肩推了蔣一下。其實這是個無聊的爭點，雙方都無需擴大解釋，總統拍肩提醒市長揮手，是很善意的舉動，顯示大家長的風範；而當時總統正要離開，蔣是主人，隨行在後送客，沒有猛揮手搶風頭，也凸顯蔣守本分重禮節。有圖不見得看出真相，要以當事人的感受為準，旁人添油加醋都很無聊。李艷秋也說，大家都忽略了，賴清德在台下互動最熱烈的人，是台北市前市長郝龍斌，不但緊握著手不放，頻頻拍肩，說了一大堆，還湊上前耳語，笑得開懷。他們有多深的私交我不知，以賴總統的愛恨分明，大巨蛋終於啟用，此時此地，看到被柯文哲霸凌了八年的郝龍斌，消遣一下土城裡的那位，很符合賴清德的作風。李艷秋認為，國慶晚會終究是較輕鬆的節目，祖國說、他國說、鄰居說、兩國說，可以隨便說，但雙十國慶日的總統談話必須慎重嚴謹，那些辦不到、說了白說、自爽澎風的話，就省省吧