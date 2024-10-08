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前總統蔡英文自卸任後非常低調，據了解，蔡英文擬於本月12日出訪歐洲，拜訪捷克等國家，將比總統賴清德早一步出訪。對此，國民黨立委李彥秀今（8）日表示樂觀其成，更認為昨天總統賴清德選在官邸，以溫馨的方式會見蔡英文，可以看出，從內政到外交，從中央到地方，從派系到黨紀，從國防到災防，賴清德處處都要凸顯自己總統的角色與地位，賴清德正一手打造他的「信賴帝國」。李彥秀說，中華民國外交處境艱難，蔡英文出訪歐洲，對於台灣的國際能見度一定能有所幫助，我們樂觀其成。過去，只有「特使」出發前，總統才會在「府內」召見代表團，昨天，賴清德選在「官邸」以溫馨的方式會見蔡英文，蘊含三個重要意義。李彥秀指出，第一，讓外界有「二軌外交」或是向友邦傳話的遐想，第二，展現賴清德在外交上的主導權，第三，現任總統「授意」下出訪，讓蔡英文此行政治意涵濃厚，更讓對岸沒有視而不見的空間。李彥秀提到，從黨內派系會議、立院動員令、高階將領茶會、防災會議爭議，到昨天賴清德與蔡英文官邸會面，可以看出，從內政到外交，從中央到地方，從派系到黨紀，從國防到災防，賴清德處處都要凸顯自己總統的角色與地位，賴清德正一手打造他的「信賴帝國」。