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總統賴清德7日上午在總統府致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，據總統府官網資訊，共遴聘27名資政、76名國策顧問、10位無任所大使。不過資深媒體人黃揚明發現，這次公布的76名國策顧問，實際上比8月公布的名單增加了4人，其中就有3人曾捐政治獻金給民進黨候選人，且近期國營事業等人事安排中，不少人是國策顧問或資政的親人，讓他直呼「賴友友」取才渠道，資政、國策顧問人脈也成為新管道。黃揚明在臉書發文表示，賴清德7日在總統府致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，媒體焦點多聚焦在宣布退休的羽球世界球后戴資穎擔任最年輕的無任所大使；不過，與8月1日總統府公布的遴聘27名資政、73名國策顧問相比，因8月還發生新任國策顧問曾貴海過世的突發狀況，這次公布的76名國策顧問，實際上比8月公布的名單增加了4人。黃揚明指出，4位後續遴聘的國策顧問，包括中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁、中華民國工業協進會理事長葉政彥、嘉義市城隍廟董事長賴永川、大阪台灣同鄉會會長謝美香（僑民，應已入籍日本），4人是陸續在8、9月間透過媒體報導及NGO或政府體系發布的新聞資訊陸續揭露被遴聘為國策顧問。黃揚明表示，根據監察院政治獻金資料，江錫仁曾在2024立委選戰期間以個人名義捐款給4位民進黨立委候選人，包括陳俊宇、張宏陸、羅致政及謝佩芬，金額為3萬至5萬元不等；葉政彥則是捐給民進黨立委候選人賴坤成10萬元；賴永川則是捐給民進黨立委候選人王美惠3千元。黃揚明說，國策顧問最多可遴聘90人、資政為30人，目前都還有缺額，相信賴總統公布後2個月內就增加4人，未來還會繼續滾動式更新。「當然，8月名單公布後，被外界質疑有爭議的人選如顏志發、康銀壽、陳朝龍、莊和子等人，都不動如山。」黃揚明也指出，比較特別的現象是，近期國營事業等人事安排中，不少人是國策顧問或資政的親人，例如國策顧問陳輝東的兩位女婿中，黃仲銘接資策會董事長，另一位女婿陳昱凱擔任貿協副董事長；資政湯文萬的兒子湯期安接掌台灣菸酒公司擔任董座。「賴友友」取才渠道，資政、國策顧問人脈也成為新管道。