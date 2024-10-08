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總統賴清德在5日大巨蛋國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。國防部今（8）日證實，中國將在10月10日中華民國國慶日當天發射運載火箭，並將飛越我防空識別區（ADIZ）。對此，行政院長卓榮泰表示，國防部對周邊狀況都有清楚掌握，有因應作為。立法院今日召開院會，繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。國民黨立委葉元之詢問國防部上午發布訊息稱中共將在10月10日發射運載火箭，是否是之前國安單位談到的「聯合利劍B」演習？卓榮泰表示，希望中共演習是在他們有效範圍內做的演練，對妨礙印太區域安全與穩定的動作有所節制。葉元之追問，「你希望他們節制就會有所節制嗎？」卓榮泰說，「不會。」葉元之問因應作為是什麼？卓榮泰說，「我們做好所有的準備，所有過程請軍方詳細了解、甚至監控。」立委追問因應作為，卓榮泰說，國防部發布這個訊息就是向國人表達對所有狀況都掌握清楚；國慶當天會提升安全監控，但是「我們不希望對方知道我方了解多少。」葉元之問是不是聽他講才知道中共要射火箭，因為今天都被綁在立院？卓榮泰則是點頭，並再度重申「我們不希望對方知道我方了解多少。」