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▲近期降雨主要都是以北部、東半部為主，中南部則是午後雷陣雨。（圖／賈新興提供）

▲未來一週，北台灣除了週四、週五之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

季節轉換的情況越來越明顯！東北季風已開始替北台灣帶來降溫和雨勢，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，國慶日（10/10）水氣減少，各地天氣稍微回穩。賈新興說明，週六（10/12）之前，；今（8）日至明（9）日清晨，東北部、基隆北海岸、大台北有局部大雨或豪雨。明天白天起，北海岸、基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南、宜花東有局部短暫陣雨。賈新興提及，國慶日當天水氣較少，北台灣降雨有所趨緩，，今年施放國慶煙火的雲林，預估不會受到天氣影響，觀賞條件還不錯。週日，午後新竹以南山區、宜花東山區有局部短暫雨；下週一，宜花東沿海有零星短暫雨，午後山區、高屏及宜花東有局部短暫雨；下週二，午後宜花東及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。下週三晚上，另一波東北季風報到。賈新興提醒，從長期預報資料來看，國慶日之後，台灣整體環境有變濕的趨勢，，且迎風面宜蘭地區要留意「異常降雨」。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請民眾留意最新的預報資訊。