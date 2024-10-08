我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒季後賽美聯分區系列賽G2，紐約洋基今（8）日在主場續戰堪薩斯皇家，前役以1分險勝的條紋軍，本場比賽團隊打擊則是出現熄火狀況，全場僅敲出7支安打，加上皇家在4局上單局攻下4分奠定勝基，本場比賽皇家派出Cole Ragans擔綱先發，至於主場作戰的洋基則推派明星左投Carlos Rodón迎戰。雙方打線在前2局都未能突破對方投手封鎖，比賽來到4局上，皇家的反擊來得相當迅速，首名上場打者Salvador Perez率先敲出全壘打，一棒幫助球隊追平。隨後皇家打線持續發起進攻，皇家在4局上單局攻下4分，也奠定此戰勝基，後續牛棚投手群輪番上陣也表現出色，洋基在9下靠著Jazz Chisholm Jr.的陽春砲追回1分，但後續反撲無力，本場比賽洋基當家明星強打「法官」Aaron Judge，個人3個打數敲出1支安打，並獲得1次保送，也被三振1次。，顯然這樣的數據不足以幫助球隊贏球，法官後續仍需要調整好自身狀態，並證明自己身手。