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矽智財（IP）暨ASIC廠創意昨（7）日公布9月營收，創下近5個月新低；第三季營收年減2.9%；累積前9月合併營收年減4.5%。不過法人機構指出，隨N5 AI客戶採用HBM3已量產，因此下一代HBM3e也有機會在今年定案，有助未來營運，因此，持續看好後市表現，預估今年每股獲利（EPS）26.3元。因此激勵今（8）日股價逆勢走高，最高來到1140元。創意昨日公布9月營收為新台幣17.63億元，月減9.3%、年減24.1%，下探五個月來低點；第三季合併營收為新台幣66.11億元，季減1.6%，年減2.9%；累積前9月合併營收190.2億元，年減4.5%。以創意9月營收業務別來看，晶圓產品（Turnkey）占 68%，委託設計（NRE）占 31%，其他則占 1%。創意積極卡位AI（人工智慧）領域，目前3奈米HBM3E控制器和實體層IP已獲領先業界的雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案供應商採用，預計今年投片，並將採用最新的9.2Gbps HBM3E記憶體技術。創意表示，公司積極與美光科技等HBM記憶體供應商合作，致力於開發下一代HBM4 IP，以應對未來更多元化的應用需求。公司HBM3E IP方案在技術上領先市場，並已通過台積電先進製程技術的矽驗證，包括N7/N6、N5/N4P、N3E/N3P製程。此外，創意的IP亦通過所有主流HBM3供應商的矽驗證，確保其解決方案的兼容性與穩定性。雖然創意9月、第三季營收繳出衰退成績，不過法人機構指出，創意9月NRE占比31%、Turnkey占68%，在第三季毛利率部分，雖NRE營收衰退，但產品組合改變、設計定案Tape out還有IP營收增加貢獻下，毛利率將較上季增加，整體營業利益率成長，預估單季EPS為6.8元。法人預期創意今年營收會較去年持平或小幅成長，NRE會有雙位數成長，量產則是雙位數下滑，但毛利率會年增數個百分點，預估今年EPS為26.3元。市場看好創意後續毛利表現，也激勵今日股價開低走高，以1100元開出、下跌10元，隨後在買單挹注下點火走高，最高一度來到1150元、上漲40元或3.6%，表現強於大盤。目前本益比來到46.83倍。